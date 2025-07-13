5 Manfaat Eksfoliasi Wajah yang Bikin Kulit Lebih Segar

MANFAAT eksfoliasi wajah yang bikin kulit lebih segar. Seiring bertambahnya usia, kulit wajah sering kali kehilangan kilaunya dan tampak lebih kusam. Garis-garis halus mulai bermunculan, dan berbagai produk skincare mungkin tak lagi memberikan hasil yang maksimal. Jika kamu sudah mencoba berbagai perawatan tapi belum melihat perubahan berarti, saatnya mempertimbangkan eksfoliasi wajah secara rutin.

Eksfoliasi adalah proses pengangkatan sel kulit mati pada lapisan terluar kulit (epidermis) baik di wajah maupun tubuh. Proses ini bisa dilakukan menggunakan alat seperti loofah, scrub wajah, sabun butiran, atau produk eksfoliasi berbahan aktif.

Lalu, ini dia 5 manfaat eksfoliasi wajah yang bikin kulit lebih segar dikutip pada laman Natural French Soap pada Minggu (13/7/2025).

1. Menyamarkan Garis Halus dan Kerutan

Garis senyum dan kerutan memang bagian alami dari proses penuaan. Namun, jika tanda-tanda penuaan ini mulai terlihat lebih jelas, eksfoliasi bisa membantu. Eksfoliasi bekerja dengan cara menghilangkan sel kulit mati, sehingga mendorong munculnya sel-sel kulit baru yang lebih segar dan membantu menyamarkan tampilan garis halus di wajah.

Penting untuk menggunakan eksfoliator yang lembut dan tidak merusak lapisan kulit. Hindari menggosok terlalu keras, karena kulit wajah sangat sensitif dan bisa mengalami iritasi jika tidak dilakukan dengan benar.