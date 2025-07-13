Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Manfaat Eksfoliasi Wajah yang Bikin Kulit Lebih Segar

Clarisa Adiana , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |20:30 WIB
5 Manfaat Eksfoliasi Wajah yang Bikin Kulit Lebih Segar
5 Manfaat Eksfoliasi Wajah yang Bikin Kulit Lebih Segar (Foto: Freepik)
A
A
A

MANFAAT eksfoliasi wajah yang bikin kulit lebih segar. Seiring bertambahnya usia, kulit wajah sering kali kehilangan kilaunya dan tampak lebih kusam. Garis-garis halus mulai bermunculan, dan berbagai produk skincare mungkin tak lagi memberikan hasil yang maksimal. Jika kamu sudah mencoba berbagai perawatan tapi belum melihat perubahan berarti, saatnya mempertimbangkan eksfoliasi wajah secara rutin.

Eksfoliasi adalah proses pengangkatan sel kulit mati pada lapisan terluar kulit (epidermis) baik di wajah maupun tubuh. Proses ini bisa dilakukan menggunakan alat seperti loofah, scrub wajah, sabun butiran, atau produk eksfoliasi berbahan aktif.

Lalu, ini dia 5 manfaat eksfoliasi wajah yang bikin kulit lebih segar dikutip pada laman Natural French Soap pada Minggu (13/7/2025).

Cuci Muka

1. Menyamarkan Garis Halus dan Kerutan

Garis senyum dan kerutan memang bagian alami dari proses penuaan. Namun, jika tanda-tanda penuaan ini mulai terlihat lebih jelas, eksfoliasi bisa membantu. Eksfoliasi bekerja dengan cara menghilangkan sel kulit mati, sehingga mendorong munculnya sel-sel kulit baru yang lebih segar dan membantu menyamarkan tampilan garis halus di wajah.

Penting untuk menggunakan eksfoliator yang lembut dan tidak merusak lapisan kulit. Hindari menggosok terlalu keras, karena kulit wajah sangat sensitif dan bisa mengalami iritasi jika tidak dilakukan dengan benar.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/611/3164883/rita_nasution-q1MA_large.jpg
Rahasia Awet Muda ala Rita Nasution: Cukup Krim Malam, Sunscreen, dan Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/611/3161284/wajah-ZsRg_large.jpg
Apakah Es Batu Bisa Kecilkan Pori-Pori Wajah? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/611/3019780/perbaiki-penampilan-arya-saloka-rutin-treatment-hingga-jaga-asupan-makanan-3b0UK6JBJ3.jpg
Perbaiki Penampilan, Arya Saloka Rutin Treatment hingga Jaga Asupan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/612/3011374/mengenal-endolift-perawatan-anti-aging-yang-lagi-populer-di-eropa-vKY0mddYkR.jpg
Mengenal Endolift, Perawatan Anti-Aging yang Lagi Populer di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/611/2973831/5-rahasia-kecantikan-aktris-korea-so-yi-hyun-tetap-kencang-di-usia-40-tahun-GCGYbsTdSn.jpg
5 Rahasia Kecantikan Aktris Korea So Yi-Hyun, Tetap Kencang di Usia 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/611/2971504/gua-sha-dapat-tiruskan-wajah-ini-faktanya-KSP1yARVBV.jpg
Gua Sha Dapat Tiruskan Wajah? Ini Faktanya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement