HOME WOMEN BEAUTY

Apakah Es Batu Bisa Kecilkan Pori-Pori Wajah? Cek Faktanya

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |11:30 WIB
Apakah Es Batu Bisa Kecilkan Pori-Pori Wajah? Cek Faktanya
Apakah Es Batu Bisa Kecilkan Pori-Pori Wajah? Cek Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah es batu bisa kecilkan pori-pori wajah? Cek faktanya. Ternyata masih banyak orang yang kembali pada cara-cara alami dan murah meriah, salah satunya dengan menggunakan es batu.

Tren perawatan wajah dengan es batu kembali viral di media sosial. Banyak yang percaya bahwa mengusap es batu ke wajah secara rutin bisa mengecilkan pori-pori, menyegarkan kulit, dan membuat wajah tampak lebih kencang. Tapi, apakah benar es batu bisa memberikan efek tersebut?

Namun, seiring populernya tren ini, muncul juga pertanyaan “apakah es batu benar-benar mampu mengecilkan pori-pori wajah, ataukah hanya efek sementara yang terlihat sesaat? Apakah ini fakta atau hanya mitos yang terus dipercaya turun-temurun?"

Sekilas tentang Pori-Pori

Pori-pori merupakan bagian alami kulit yang berfungsi sebagai saluran keluarnya minyak (sebum) dan keringat. Dilansir dari HelloSehat, pori-pori membantu menyesuaikan suhu tubuh melalui pelepasan energi dan panas dari dalam tubuh. Namun, pori-pori bisa tampak lebih besar jika tersumbat oleh minyak berlebih, sel kulit mati, atau kotoran.

15 cara mengecilkan pori-pori wajah agar terlihat mulus

Manfaat Es Batu untuk Wajah


Es batu bukan hanya bermanfaat untuk menyegarkan minuman, tetapi juga punya berbagai kegunaan dalam perawatan kulit wajah. Menurut dr. Anita Ang, AAAM, seorang Dokter Aesthetic, dalam salah satu postingan media sosialnya, es batu dapat bermanfaat untuk:

  • Mengurangi peradangan atau kemerahan
  • Mengempeskan jerawat yang meradang
  • Mengurangi bengkak di area mata

Selain itu, es batu juga dapat menyegarkan area kulit secara instan karena rasanya yang dingin. Saat tersentuh kulit, kulit akan merasakan efek cooling yang menyegarkan.

 

Halaman:
1 2
      
