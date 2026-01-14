Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Teknologi Ini Bisa Perbaiki Skin Barrier yang Rusak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |18:41 WIB
Teknologi Ini Bisa Perbaiki Skin Barrier yang Rusak
Teknologi Ini Bisa Perbaiki Skin Barrier yang Rusak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Selama bertahun-tahun, perawatan estetika kerap dipahami sebatas upaya memperbaiki tampilan kulit dari luar. Kulit cerah, halus, dan kencang menjadi tujuan utama. Namun, pendekatan tersebut mulai dipertanyakan ketika banyak orang mendapati hasil yang tidak bertahan lama, bahkan memicu sensitivitas kulit.

Pemahaman ilmiah terbaru menunjukkan bahwa kulit bukan sekadar lapisan pelindung luar, melainkan organ kompleks dengan fungsi vital. Skin barrier berperan penting dalam mengatur kelembapan, melindungi kulit dari mikroorganisme, serta menjaga keseimbangan biologis. Ketika fungsi ini terganggu, berbagai masalah kulit pun mudah muncul.

Kerusakan skin barrier umumnya ditandai dengan meningkatnya transepidermal water loss (TEWL), peradangan ringan yang berlangsung lama, serta menurunnya kemampuan regenerasi alami kulit. Kondisi ini membuat kulit tampak lebih kusam, menua lebih cepat, dan kurang responsif terhadap perawatan konvensional.

Situasi tersebut mendorong lahirnya pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada hasil visual, tetapi juga pada pemulihan fungsi dasar kulit. Estetika modern pun bergerak ke arah perawatan yang bekerja selaras dengan proses biologis alami, bukan melawannya.

Pendekatan ini dikenal sebagai Regenerative Aesthetics, sebuah konsep yang menempatkan regenerasi jaringan dan penguatan skin barrier sebagai fondasi utama peremajaan kulit. Seiring perkembangannya, teknologi estetika juga mengalami evolusi. Awalnya, perawatan hidrasi instan seperti skin booster menjadi pilihan populer. Kemudian hadir collagen stimulator yang merangsang produksi kolagen melalui inflamasi terkontrol. Kini, fokus beralih pada collagen revitalizer yang bekerja lebih menyeluruh.

Pada tahap ini, hadir Aphranel dengan teknologi Calcium Hydroxyapatite (CaHA) generasi terbaru yang dirancang untuk mendukung regenerasi jaringan tanpa memicu respons inflamasi berlebihan. Aphranel menggunakan mikropartikel CaHA berukuran 2–10 mikrometer, memungkinkan distribusi yang lebih merata di jaringan dermis. Partikel tersebut berfungsi sebagai penopang mikro yang mendukung aktivitas sel kulit dalam membentuk kolagen secara teratur dan berkelanjutan.

“Ukuran partikel yang lebih kecil memungkinkan distribusi yang lebih merata serta integrasi yang lebih natural dengan jaringan kulit,” ujar dr Riani Loretta, mewakili PT Estetika Pro International.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/611/3164883/rita_nasution-q1MA_large.jpg
Rahasia Awet Muda ala Rita Nasution: Cukup Krim Malam, Sunscreen, dan Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/611/3161284/wajah-ZsRg_large.jpg
Apakah Es Batu Bisa Kecilkan Pori-Pori Wajah? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/611/3154945/wajah-Y0fs_large.jpg
5 Manfaat Eksfoliasi Wajah yang Bikin Kulit Lebih Segar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/611/3019780/perbaiki-penampilan-arya-saloka-rutin-treatment-hingga-jaga-asupan-makanan-3b0UK6JBJ3.jpg
Perbaiki Penampilan, Arya Saloka Rutin Treatment hingga Jaga Asupan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/612/3011374/mengenal-endolift-perawatan-anti-aging-yang-lagi-populer-di-eropa-vKY0mddYkR.jpg
Mengenal Endolift, Perawatan Anti-Aging yang Lagi Populer di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/611/2973831/5-rahasia-kecantikan-aktris-korea-so-yi-hyun-tetap-kencang-di-usia-40-tahun-GCGYbsTdSn.jpg
5 Rahasia Kecantikan Aktris Korea So Yi-Hyun, Tetap Kencang di Usia 40 Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement