Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Awas Ketergantungan Perawatan Kulit dan Pentingnya Edukasi bagi Masyarakat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |09:20 WIB
Awas Ketergantungan Perawatan Kulit dan Pentingnya Edukasi bagi Masyarakat
Awas Ketergantungan Perawatan Kulit dan Pentingnya Edukasi bagi Masyarakat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Di tengah maraknya tren perawatan kulit yang menjanjikan hasil instan, muncul fenomena lain yang kerap luput dari perhatian, yakni ketergantungan terhadap perawatan kulit intensif. Tidak sedikit orang merasa kondisi kulitnya akan langsung memburuk apabila berhenti menjalani rutinitas perawatan tertentu.

Pola ini menimbulkan kekhawatiran baru di masyarakat, khususnya di kalangan pengguna layanan kecantikan yang menjadikan perawatan kulit sebagai kebutuhan jangka panjang, bukan lagi sebagai upaya perawatan yang terukur.

Secara medis, kulit sejatinya memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki dan menyeimbangkan diri. Namun, penggunaan produk maupun tindakan perawatan secara berlebihan justru dapat mengganggu mekanisme adaptasi alami tersebut.

Fenomena ini tergambar dari kisah seorang perempuan yang mengaku kecanduan penggunaan skincare abal-abal. Pemilik akun media sosial bernama Mayaouldina membagikan pengalamannya saat pertama kali menggunakan krim yang banyak diiklankan. Karena tergiur klaim hasil cepat, ia mempercayai produk tersebut. Pada awal pemakaian, kulit wajahnya berubah drastis menjadi lebih putih dan glowing. Hasil instan itu membuatnya terus menggunakan produk tersebut hingga akhirnya mengalami ketergantungan.

Dalam sejumlah kasus, kulit yang terlalu sering terpapar perawatan agresif menjadi “terbiasa” dengan perlakuan tertentu. Akibatnya, muncul persepsi bahwa tanpa perawatan intensif, kondisi kulit akan langsung menurun. Persepsi ini kerap berkembang tanpa pemahaman menyeluruh mengenai kebutuhan kulit yang sebenarnya.

Para ahli kesehatan kulit menegaskan pentingnya pendekatan yang rasional dan berbasis edukasi. Tidak semua permasalahan kulit memerlukan tindakan agresif dan berulang. Saat kondisi kulit sudah stabil, perawatan dasar yang sederhana dan konsisten justru lebih efektif untuk menjaga keseimbangan alami kulit.

Edukasi pun menjadi kunci agar masyarakat memahami kapan harus melakukan perawatan khusus dan kapan cukup dengan perawatan dasar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/611/3182535/masker-b8cF_large.jpg
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166048/wajah-xNnz_large.jpg
5 Tips Atasi Kulit Kering, Ampuh Bikin Kulit Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/611/3163820/teh_hijau-Uhnt_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147241/jenggot-hOsT_large.jpg
Kulit Anak Ruam Kemerahan, Jenggot dan Kumis Ayah Bisa Jadi Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/611/3144534/dulu_mana_serum_atau_toner_ini_urutan_skincare_yang_benar_menurut_ahli-B8Ma_large.jpg
Duluan Mana Serum atau Toner? Ini Urutan Skincare yang Benar Menurut Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/611/3126775/5_tips_jaga_kesehatan_kulit_wajah_agar_fresh_silaturahmi_lebaran-LVvo_large.jpg
5 Tips Jaga Kesehatan Kulit Wajah agar Fresh Silaturahmi Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement