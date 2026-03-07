Perjalanan Bisnis Lebih Nyaman dengan Dukungan Layanan 24 Jam

JAKARTA - Bagi para profesional, perjalanan bisnis tidak hanya tentang berpindah tempat, tetapi juga menjaga produktivitas selama menjalankan aktivitas kerja. Dalam praktiknya, perjalanan dinas kerap dihadapkan pada berbagai kendala.

Sebut saja perubahan jadwal, keterbatasan ketersediaan tiket atau akomodasi, hingga kebutuhan penyesuaian rencana perjalanan secara mendadak. Oleh karena itu, dukungan layanan perjalanan yang dapat diandalkan menjadi penting agar setiap kebutuhan perjalanan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, AladinTravel by Mister Aladin menghadirkan layanan hotline service 24/7 yang siap membantu kapan saja. Dengan dukungan ini, kebutuhan seperti pemesanan tiket pesawat, hotel, penyewaan mobil, hingga pengurusan dokumen perjalanan dapat dikelola dengan lebih mudah dan terkoordinasi.

Selain itu, AladinTravel by Mister Aladin juga menawarkan berbagai layanan lainnya seperti MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), VIP services, hingga implant, yaitu penempatan satu orang ahli yang siap membantu Anda dalam merencanakan perjalanan tersebut.

AladinTravel by Mister Aladin juga memiliki booking system terintegrasi supaya perusahaan Anda dapat melakukan perencanaan, budgeting, hingga pemesanan kebutuhan perjalanan secara mandiri yang bisa dikonfirmasi secara instan di AladinTravel Booking System (ATBS).