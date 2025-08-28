5 Tips Atasi Kulit Kering, Ampuh Bikin Kulit Sehat!

JAKARTA - Kulit kering merupakan kondisi yang sering dialami hampir setiap orang. Meski kerap dianggap sepele, kulit kering sebenarnya bisa menjadi masalah serius, khususnya bagi perempuan yang lebih banyak memperhatikan penampilan dan kesehatan kulitnya.

Kondisi kulit yang terasa kaku, bersisik, hingga pecah-pecah bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat memengaruhi rasa percaya diri. Tak jarang, kulit kering yang tidak ditangani dengan baik bisa berujung pada masalah lain, seperti iritasi, gatal, bahkan penuaan dini.

Terkadang, niat untuk tampil lebih cantik dengan makeup justru berakhir sebaliknya. Hasil riasan bisa tampak cakey, retak, bahkan mengelupas bila diaplikasikan pada kulit yang kering.

Kulit kering memang menjadi salah satu tantangan besar dalam dunia kecantikan. Ketika kelembapan alami kulit berkurang, foundation atau bedak sulit menempel dengan baik. Akibatnya, makeup tidak hanya terlihat tidak rata, tetapi juga mempertegas garis halus dan tekstur kasar di wajah.

Kulit kering bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari penggunaan skincare dengan kandungan iritatif, kebiasaan mandi air panas, hingga kurang minum air putih. Paparan sinar matahari berlebih juga membuat kulit kehilangan kelembapannya dan rentan mengalami penuaan dini.

Cara Merawat Kulit Kering





1. Gunakan Skincare dengan Kandungan yang Sesuai

Pilih produk perawatan kulit yang diformulasikan khusus untuk kulit kering. Hindari bahan yang terlalu keras atau iritatif, dan utamakan kandungan seperti hyaluronic acid, glycerin, atau ceramide yang membantu mengunci kelembapan.





2. Rutin Menggunakan Moisturizer

Pelembap adalah kunci utama dalam menjaga kulit tetap sehat. Gunakan moisturizer secara rutin, terutama setelah mandi atau mencuci wajah, agar kelembapan alami kulit tidak cepat hilang.

