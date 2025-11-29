Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Sebelum Kecelakaan Maut, Gary Iskak Gunakan Baju Serba Hitam di Acara Sekolah Anak

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |18:38 WIB
Sebelum Kecelakaan Maut, Gary Iskak Gunakan Baju Serba Hitam di Acara Sekolah Anak
Sebelum Kecelakaan Maut, Gary Iskak Gunakan Baju Serba Hitam di Acara Sekolah Anak. (IG Gary Iskak)
A
A
A

JAKARTA - Gary Iskak menggunakan baju serba hitam saat foto keluarga di kegiatan sekolah sang anak. Dua minggu kemudian, Gary mengalami kecelakaan maut dan menghembuskan napas terakhir di tempat kejadian.

Foto itu diabadikan saat sang anak tampil dalam pentas seni bertema tradisional. Pada hari bahagia tersebut, Gary dan sang istri, Richa Novisha, tampil kompak saat berfoto bertiga. Gary mengenakan kemeja lengan panjang, celana, dan sepatu serba hitam. Sementara Richa tampil dengan busana bernuansa abu-abu. Sang anak tampak mengenakan baju tradisional Jawa berwarna merah marun.

Gary Iskak

(Foto: IG Gary Iskak) 

Kegiatan itu diposting di Instagram melalui kolaborasi akun Gary dan Richa. Foto tersebut diunggah dua pekan lalu, atau 14 hari sebelum maut memisahkan pasangan yang telah membina rumah tangga selama 16 tahun itu.

Diketahui, Gary memang kerap menggunakan baju serba hitam di berbagai kesempatan acara. Dalam foto itu, ketiganya terlihat bahagia dan bangga atas penampilan buah hati mereka. Mereka berpose saling menatap dengan senyum lepas. Lesung pipit Gary tampak menghiasi potret keluarga kecil tersebut.

Setelah kabar duka tersebar, unggahan Instagram itu pun dibanjiri ucapan belasungkawa.

Berikut ini ungkapan duka warganet kepada Almarhum dan keluarga. 

 

Halaman:
1 2
      
