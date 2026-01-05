Tetap Fokus! Ini 4 Tips Berkendara di Hari Pertama Kerja

Tetap Fokus! Ini 5 Tips Berkendara di Hari Pertama Kerja. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Liburan akhir tahun sudah berakhir dan masyarakat kembali ke rutinitas sehari-hari. Hari pertama kerja usai liburan sering kali menjadi momen penyesuaian kembali dengan aktivitas harian.

Setelah menikmati waktu istirahat, kembali menghadapi lalu lintas bisa terasa melelahkan jika tidak dipersiapkan dengan baik. Agar perjalanan menuju tempat kerja tetap aman dan nyaman, berikut beberapa tips berkendara yang perlu diperhatikan.

Penasaran seperti apa tips berkendara aman di hari pertama kerja? Berikut informasinya, dikutip dari nexusstaff, Senin (5/1/2026).

1. Kembali ke Pola Tidur Normal

Pertama, memulai dengan mengembalikan jam tidur agar kembali normal. Usai liburan, jam tidur sering berubah. Pastikan kamu sudah tidur cukup pada malam sebelumnya agar tubuh lebih segar dan konsentrasi saat berkendara tetap terjaga.

2. Berangkat Lebih Awal dari Biasanya

Berangkat lebih awal juga perlu dilakukan di hari pertama kembali bekerja. Volume kendaraan biasanya meningkat setelah liburan. Berangkat lebih awal akan mengurangi stres akibat kemacetan dan mencegah kebiasaan berkendara terburu-buru.