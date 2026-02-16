Libur Imlek, Taman Margasatwa Ragunan Dihiasi Lampion hingga Edukasi Feeding Time

JAKARTA - Nuansa perayaan Imlek terasa kental di Taman Margasatwa Ragunan (TMR) pada Senin (16/1/2026). Pantauan di lokasi, pintu masuk hingga gedung pusat informasi telah dihiasi ornamen khas seperti lampion merah yang memanjakan mata pengunjung.

Tak hanya dekorasi, Ragunan juga menyiapkan atraksi andalan untuk mengisi libur panjang kali ini. Humas TMR, Bambang Wahyudi, menyebutkan bahwa program feeding time atau pemberian makan satwa menjadi daya tarik utama bagi keluarga yang membawa anak-anak.

"Kami punya atraksi andalan feeding time dan dilanjutkan dengan keeper talk. Jadi, petugas kami memberikan edukasi langsung kepada pengunjung mengenai satwa tersebut. Tujuannya agar warga tidak hanya berwisata, tetapi juga belajar," kata Bambang kepada Okezone, Senin (15/2/2026).