3 Shio Paling Beruntung dalam Percintaan di 2026

JAKARTA – Apakah tahun 2026 akan menjadi momen Anda menemukan cinta sejati, membawa hubungan ke tahap yang lebih serius, atau justru menghadapi dinamika baru dalam asmara? Banyak orang menantikan ramalan Horoskop Cinta Shio 2026 untuk mendapatkan gambaran seputar jodoh, hubungan, hingga komitmen jangka panjang.

Tahun 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api diprediksi membawa energi emosional yang kuat, keberanian mengambil keputusan, serta pertumbuhan dalam hubungan. Beberapa shio disebut-sebut akan merasakan keberuntungan lebih besar dalam urusan percintaan. Berikut tiga shio yang diprediksi paling bahagia dalam cinta sepanjang 2026, seperti dirangkum dari Royaldragon.

1. Shio Kuda – Romansa Datang Begitu Cepat

Tahun 2026 menjadi periode penuh gairah bagi pemilik Shio Kuda. Kisah asmara berpotensi berkembang dengan sangat cepat, baik bagi mereka yang baru memulai hubungan maupun yang sudah lama bersama pasangan.

- Lajang:

Percikan cinta mudah muncul. Anda berpeluang mengalami kisah asmara intens yang penuh emosi dan kejutan.

- Berpasangan:

Hubungan cenderung melangkah ke fase yang lebih serius, seperti pertunangan atau pernikahan.