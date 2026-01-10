Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Shio Paling Beruntung dalam Percintaan di 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |20:10 WIB
3 Shio Paling Beruntung dalam Percintaan di 2026
3 Shio Paling Beruntung dalam Percintaan di 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah tahun 2026 akan menjadi momen Anda menemukan cinta sejati, membawa hubungan ke tahap yang lebih serius, atau justru menghadapi dinamika baru dalam asmara? Banyak orang menantikan ramalan Horoskop Cinta Shio 2026 untuk mendapatkan gambaran seputar jodoh, hubungan, hingga komitmen jangka panjang.

Tahun 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api diprediksi membawa energi emosional yang kuat, keberanian mengambil keputusan, serta pertumbuhan dalam hubungan. Beberapa shio disebut-sebut akan merasakan keberuntungan lebih besar dalam urusan percintaan. Berikut tiga shio yang diprediksi paling bahagia dalam cinta sepanjang 2026, seperti dirangkum dari Royaldragon.

1. Shio Kuda – Romansa Datang Begitu Cepat

Tahun 2026 menjadi periode penuh gairah bagi pemilik Shio Kuda. Kisah asmara berpotensi berkembang dengan sangat cepat, baik bagi mereka yang baru memulai hubungan maupun yang sudah lama bersama pasangan.

- Lajang:
Percikan cinta mudah muncul. Anda berpeluang mengalami kisah asmara intens yang penuh emosi dan kejutan.

- Berpasangan:
Hubungan cenderung melangkah ke fase yang lebih serius, seperti pertunangan atau pernikahan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/612/3106819/shio_babi_di_tahun_ular_2025_peluang_bisnis_cinta_dan_kesehatan-8C6k_large.jpg
Shio Babi di Tahun Ular 2025: Peluang Bisnis, Cinta, dan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174//zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/194/3128380//pakai_baju_baru_disebut_bisa_buang_sial_menurut_feng_shui_ini_5_alasannya-Dqdn_large.jpg
Feng Shui Sebut Pakai Baju Baru Dapat Buang Sial, Ini 5 Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/337/3112206//wakil_presiden_gibran_rakabuming_raka-Rs1n_large.JPG
Gibran: Shio Ayam, Kerbau, Tikus Paling Beruntung Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/320/3109613//emas-nkwl_large.jpg
Harga Emas di Tahun Ular Kayu 2025 Diprediksi Makin Berkilau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/320/3108733//pekerja-XI4H_large.jpg
Pekerjaan Menjanjikan di Tahun Ular Kayu 2025, Ini Daftar Lengkapnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement