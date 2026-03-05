5 Makanan Ini Lebih Tinggi Vitamin B12 Dibandingkan Telur

JAKARTA - Vitamin B12 adalah nutrisi penting yang membantu memproduksi energi dan menjaga kesehatan sistem saraf. Salah satu makanan yang dikenal mengandung vitamin B12 adalah telur.

Satu butir telur besar hanya menyediakan sekitar 0,5 mikrogram vitamin B12 atau sekitar 20% dari kebutuhan harian orang dewasa. Namun, masih ada banyak makanan lain yang mengandung vitamin B12 lebih tinggi per porsi dibandingkan telur.

Berikut ini sederet makanan yang lebih kaya vitamin B12 daripada telur yang bisa dimasukkan ke menu harian:

1. Kerang

Kerang yang termasuk dalam keluarga moluska seperti clams dan oysters sangat kaya vitamin B12. Meski udang, kepiting, dan lobster juga mengandung B12, kerang memberikan jumlah yang jauh lebih tinggi sehingga menjadikannya pilihan utama untuk meningkatkan asupan B12.

2. Ikan

Beberapa jenis ikan juga merupakan sumber B12 yang sangat baik. Misalnya, tuna yang memiliki kandungan B12 hingga empat kali lipat dibandingkan telur. Selain itu, salmon kaleng juga sering memiliki kandungan B12 lebih tinggi daripada versi segarnya.

Selain vitamin B12, ikan juga mengandung protein berkualitas dan asam lemak sehat yang bermanfaat bagi jantung.