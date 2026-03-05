Bikin Heboh, Ada Belatung di Menu MBG di SDN Malang

MALANG - Program makan bergizi gratis (MBG) di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Malang menuai kritik usai ditemukan makanan mengandung belatung. Kejadian ini ditemukan oleh wali murid saat makanan dengan menu puding stroberi itu dibagikan dan dibawa pulang ke rumah masing-masing.

Dari informasi yang dihimpun, makanan berbelatung itu ditemukan pada salah satu sekolah dasar negeri (SDN) di kawasan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Makanan itu dicek oleh salah satu wali murid dan direkam sembari menunjukkan belatung yang masih hidup.

Pada video berdurasi sekitar 26 detik yang beredar terlihat puding stroberi itu terdapat belatung dalam ukuran kecil. Belatung itu bahkan masih hidup dan bergerak-gerak di antara buah stroberinya.

"Bu ngapunten, ini ada belatungnya masih hidup, gerak-gerak," kata wali murid yang enggan disebutkan namanya saat merekam video menu MBG itu, dikutip Rabu (5/4/2026)

Menurutnya, menu MBG yang menuai kritikan itu ditemukan pada beberapa anak di kelas 3 dan kelas 6. Keluhan itu muncul di sejumlah wali murid kelas 3 dan 6 pada SDN tersebut. Wali murid itu lantas merekam video tersebut hingga berujung tersebar di beberapa grup WhatsApp.