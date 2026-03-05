Ada Pil KB untuk Laki-Laki, Gimana Cara Kerjanya?

JAKARTA - Ketika mendengar pil KB, mungkin yang terlintas di benak kita adalah kontrasepsi yang identik dengan perempuan. Pemikiran kolektif tersebut sudah sangat melekat di masyarakat. Terlebih, kontrasepsi bagi laki-laki sendiri jarang disosialisasikan sehingga banyak orang tidak tahu bahwa ada KB yang diperuntukkan bagi laki-laki.

Konten kreator dan influencer kesehatan, Farhan Zubedi, mengatakan kontrasepsi bagi perempuan terkadang memiliki efek samping tertentu seperti mual, perubahan suasana hati yang tidak menentu, serta kenaikan berat badan.

“Pil KB perempuan, suntik hormon perempuan, efek sampingnya seperti mual, mood swing, berat badan naik, perempuan juga yang nanggung,” kata Farhan dalam unggahan video di akun Instagram-nya, dikutip Kamis (5/3/2026).

Sementara itu, kontrasepsi untuk laki-laki hanya ada dua dan itu pun kadang jarang diketahui banyak orang. Ia menuturkan ada dilema tersendiri mengapa laki-laki cenderung tidak mau menggunakan kontrasepsi.

Menurutnya, jika menggunakan pengaman masih ada kemungkinan kegagalan sebesar 13 persen. Di sisi lain, vasektomi juga banyak dihindari karena cenderung dianggap permanen.

“Sementara untuk laki-laki cuma dua, pengaman dan vasektomi. Pengaman masih memiliki tingkat kegagalan 13 persen dan vasektomi cenderung dianggap permanen,” ucapnya.

Namun, saat ini ada kontrasepsi khusus yang tidak permanen dan diperuntukkan bagi laki-laki, yaitu YCT-529. Farhan menjelaskan bahwa cara kerja pil tersebut berbeda dari pil KB perempuan.