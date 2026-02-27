Kisah Anak Papua Menikmati Minum Susu Kemasan untuk Pertama Kalinya, Tersemat Pentingnya Aseptik

JAKARTA - Kisah seorang anak Papua yang untuk pertama kalinya menikmati susu kemasan menyita perhatian warganet. Bocah asal Tanah Papua itu bahkan belum mengetahui cara meminum susu menggunakan sedotan, sesuatu yang lazim dilakukan anak-anak di kota besar. Momen tersebut memperlihatkan kesenjangan akses yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Anak itu tampak kikuk, namun tak berhenti tersenyum saat mencoba pengalaman barunya. Dalam video tersebut, ia sempat berusaha membuka kemasan dengan menyobek bagian bawah kotak susu, sebelum akhirnya dibimbing untuk menusukkan sedotan pada bagian atas kemasan. “Belum pernah saya minum susu ini,” ujarnya polos.

Sebelum beranjak pergi, perekam video kembali memberinya satu kotak susu kecil. “Kamu masukkan ke noken ya, biar tak diambil orang,” pesannya, merujuk pada tas tradisional khas Papua. Adegan sederhana itu menjadi potret nyata tentang arti sebuah kemasan bagi anak di wilayah pedalaman.

Video tersebut diunggah di TikTok dan direpost oleh akun d_blank.galipat pada Jumat (27/2/2026). Meski tidak dijelaskan identitas maupun detail lengkap peristiwanya, kisah dari Timur Indonesia ini cukup membuka mata tentang pentingnya akses nutrisi bagi wilayah terjauh di Indonesia. Melalui sebuah kemasan, anak yang tinggal di pedalaman akhirnya dapat menikmati susu dalam kondisi aman dan layak konsumsi.

Di balik momen sederhana itu tersimpan persoalan yang lebih besar tentang pemerataan gizi nasional. Bagi anak-anak yang tinggal jauh dari pusat distribusi dan minim infrastruktur, menghadirkan susu dalam kondisi aman bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan sistem yang mampu menjaga kualitas nutrisi sejak proses produksi hingga sampai ke tangan penerima, tanpa terhambat jarak, suhu, maupun keterbatasan fasilitas penyimpanan.

Peran Penting Aseptik Kemasan Susu dalam Indonesia Emas 20245

Salah satu yang berperan penting dalam suksesi susu kemasan tersebut adalah aseptik. Tapi apakah khalayak umum dengan dengan aseptik kemasan susu?

Memang terdengar awam. Tapi fungsinya memegang peran sangat penting dalam keberhasilan mata rantai distribusi susu hingga ke pelosok nusantara dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk ke Papua.

Program MBG memang tengah digalakkan oleh pemerintah. Namun implementasinya masih perlu penyempurnaan tertutama hal dalam aseptik kemasan susu dan menu, sehingga bisa tersaji higienis dan aman dikonsumsi siswa.