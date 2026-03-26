Viral Baju Lebaran Brand Zaskia Mecca Dikomplain, Ini Penjelasan Haykal Kamil

JAKARTA - Viral baju Lebaran brand Zaskia Adya Mecca dikomplain karena sobek setelah tiga jam pemakaian. Kabar ini ramai di media sosial setelah akun Threads @ulyaizzati04 membagikan pengalamannya.

Ia mengaku kecewa dengan kualitas jahitan koleksi family set dari label @zaskiamecca_id yang dibelinya untuk momen Lebaran.

Netizen tersebut mengaku baru mengenakan baju itu selama beberapa jam sebelum akhirnya rusak.

"Izin @zaskiamecca_id. Lebaran ini kami beli family set 3 dress & kemeja dengan harapan kualitasnya baik. Namun baru dipakai sekitar 3 jam, jahitan di beberapa bagian sudah lepas," tulis akun tersebut.

Menanggapi komplain tersebut, adik Zaskia Mecca, yakni Haykal Kamil, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami konsumen.