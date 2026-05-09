Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rayakan Anniversary, Luna Maya dan Maxime Bouttier Photoshoot Unik Tukeran Baju

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |12:05 WIB
Rayakan Anniversary, Luna Maya dan Maxime Bouttier Photoshoot Unik Tukeran Baju
Luna Maya dan Maxime Bouttier rayakan anniversary pertama. (Foto: Instagram/@lunamaya)
A
A
A

PASANGAN selebriti Tanah Air, Luna Maya dan Maxime Bouttier, tengah menjadi sorotan. Keduanya diketahui baru saja merayakan satu tahun pernikahan mereka.

Nah, di momen penting itu, Luna dan Maxime pun melakukan pemotretan khusus guna merayakan hari bahagianya. Tetapi, konsep pemotretan yang diusung dinilai tak biasa oleh netizen hingga ramai diperbincangkan.

Luna Maya dan Maxime Bouttier

1. Tukeran Baju

Dalam konsep foto tersebut, tampak Luna dan Maxime berpose dengan latar bernuansa merah gelap. Luna tampak formal mengenakan setelan jas hitam dipadukan kemeja putih, sementara Maxime justru tampil dengan busana putih menyerupai gaun panjang dengan kain menjuntai memenuhi lantai studio.

Konsep foto keduanya yang dinilai "terbalik" ini langsung memancing beragam reaksi warganet. Salah satunya saat diunggah ulang akun Threads @widya_lestari_siregar.

Sejumlah netizen mengaku kurang nyaman dengan konsep foto tersebut, meski mengusung tema seni dan fashion editorial.

“Aku cukup suka Luna, tapi untuk foto ini, mohon maaf kurang suka konsepnya. Takut kaya film Danish Girl, Selain itu juga, takut ada produser/elit-elit yang imajinasi yang enggak-enggak, terus menjadikan Max umpan buat mereka,” tulis akun black.fa**.

Komentar lain juga menilai konsep pemotretan tersebut terasa terlalu nyeleneh. Bahkan ada pula warganet yang berprofesi sebagai seorang fotografer pernikahan dan turut memberikan komentar.

“Kurang suka liatnya walau mengatasnamakan art/seni sekalipun. Maaf,” tulis akun etsafe***.

“Saya wedding photographer, tapi saya ga pernah mau bikin konsep gini so weird,” tulis akun jayy**.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/629/3169226/luna_maya-q3Vb_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Promil Tahun Ini, Sudah Siapkan Egg Freezing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/194/3161974/luna_maya-Ds5r_large.jpg
Luna Maya dan Raline Shah Jadi Bridesmaid, Sibuk Urusi Gaun Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159918/luna_maya-9FWR_large.jpg
Makna dan Harga Buket Black Calla Lily, Bunga Hitam Mewah yang Dipilih Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159907/luna_maya-jTQz_large.jpg
Mewah! Luna Maya Pakai Gelang Seharga Rp1,5 Miliar saat Resepsi Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159883/luna_maya-0hl7_large.jpg
Potret Glamor Tasyi Athasyia saat Hadiri Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/612/3159790/mesin_kopi-LtlU_large.jpg
Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement