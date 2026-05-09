Rayakan Anniversary, Luna Maya dan Maxime Bouttier Photoshoot Unik Tukeran Baju

PASANGAN selebriti Tanah Air, Luna Maya dan Maxime Bouttier, tengah menjadi sorotan. Keduanya diketahui baru saja merayakan satu tahun pernikahan mereka.

Nah, di momen penting itu, Luna dan Maxime pun melakukan pemotretan khusus guna merayakan hari bahagianya. Tetapi, konsep pemotretan yang diusung dinilai tak biasa oleh netizen hingga ramai diperbincangkan.

1. Tukeran Baju

Dalam konsep foto tersebut, tampak Luna dan Maxime berpose dengan latar bernuansa merah gelap. Luna tampak formal mengenakan setelan jas hitam dipadukan kemeja putih, sementara Maxime justru tampil dengan busana putih menyerupai gaun panjang dengan kain menjuntai memenuhi lantai studio.

Konsep foto keduanya yang dinilai "terbalik" ini langsung memancing beragam reaksi warganet. Salah satunya saat diunggah ulang akun Threads @widya_lestari_siregar.

Sejumlah netizen mengaku kurang nyaman dengan konsep foto tersebut, meski mengusung tema seni dan fashion editorial.

“Aku cukup suka Luna, tapi untuk foto ini, mohon maaf kurang suka konsepnya. Takut kaya film Danish Girl, Selain itu juga, takut ada produser/elit-elit yang imajinasi yang enggak-enggak, terus menjadikan Max umpan buat mereka,” tulis akun black.fa**.

Komentar lain juga menilai konsep pemotretan tersebut terasa terlalu nyeleneh. Bahkan ada pula warganet yang berprofesi sebagai seorang fotografer pernikahan dan turut memberikan komentar.

“Kurang suka liatnya walau mengatasnamakan art/seni sekalipun. Maaf,” tulis akun etsafe***.

“Saya wedding photographer, tapi saya ga pernah mau bikin konsep gini so weird,” tulis akun jayy**.