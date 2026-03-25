HOME WOMEN FASHION

Viral! Baju Lebaran Brand Zaskia Mecca Sobek Setelah 3 Jam Pemakaian

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |10:28 WIB
Viral! Baju Lebaran Brand Zaskia Mecca Sobek Setelah 3 Jam Pemakaian
Viral! Baju Lebaran Brand Zaskia Mecca Sobek Setelah 3 Jam Pemakaian (Foto: Threads)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca tengah menjadi sorotan setelah menuai keluhan seorang netizen soal kualitas busana dari brand miliknya.

Kabar ini viral di media sosial setelah akun Threads @ulyaizzati04 membagikan pengalamannya. Ia mengaku kecewa dengan kualitas jahitan koleksi family set dari label @zaskiamecca_id yang dibelinya untuk momen Lebaran.

Dalam unggahan yang dikutip pada Rabu (25/3/2024), netizen tersebut mengaku baru mengenakan baju itu selama beberapa jam sebelum akhirnya rusak.

"Izin @zaskiamecca_id. Lebaran ini kami beli family set 3 dress dan kemeja dengan harapan kualitasnya baik. Namun, baru dipakai sekitar 3 jam, jahitan di beberapa bagian sudah lepas," tulis akun tersebut.

Ia mengklaim, kerusakan tersebut tidak hanya terjadi pada satu baju saja, melainkan juga dialami pada busana milik sang buah hati.

"Bukan hanya di anak, tapi juga dress yang saya pakai, padahal aktivitas sangat normal," imbuhnya.

Bahkan, pemilik akun terpaksa membawa perlengkapan jahit darurat untuk memperbaiki jahitan yang terus terlepas di tengah momen Lebaran.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178690/zaskia-sMdS_large.jpg
Zaskia Mecca Sakit Sinusitis, Keluhkan Sakit Kepala dan Hidung Mampet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/611/2952545/terlalu-cuek-zaskia-adya-mecca-beli-foundation-2-tahun-sekali-AqU8qxRnQt.jpg
Terlalu Cuek, Zaskia Adya Mecca Beli Foundation 2 Tahun Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/194/2945424/beli-fashion-item-mewah-dan-branded-zaskia-adya-mecca-gak-tertarik-OGflgMjYeK.jpg
Beli Fashion Item Mewah dan Branded, Zaskia Adya Mecca: Gak Tertarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/194/2945298/zaskia-adya-mecca-punya-anak-berkulit-sensitif-begini-cara-memilih-pakaian-yang-tepat-njZypeqIkU.jpg
Zaskia Adya Mecca Punya Anak Berkulit Sensitif, Begini Cara Memilih Pakaian yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/27/194/2772278/ini-alasan-zaskia-adya-mecca-lebih-suka-pakai-brand-lokal-wppjzfhlkK.jpg
Ini Alasan Zaskia Adya Mecca Lebih Suka Pakai Brand Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/16/481/2425879/belajar-dari-zaskia-adya-mecca-begini-tips-merawat-anak-positif-covid-19-4BCqSKnx7f.jpg
Belajar dari Zaskia Adya Mecca, Begini Tips Merawat Anak Positif Covid-19
