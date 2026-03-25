Viral! Baju Lebaran Brand Zaskia Mecca Sobek Setelah 3 Jam Pemakaian

JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca tengah menjadi sorotan setelah menuai keluhan seorang netizen soal kualitas busana dari brand miliknya.

Kabar ini viral di media sosial setelah akun Threads @ulyaizzati04 membagikan pengalamannya. Ia mengaku kecewa dengan kualitas jahitan koleksi family set dari label @zaskiamecca_id yang dibelinya untuk momen Lebaran.

Dalam unggahan yang dikutip pada Rabu (25/3/2024), netizen tersebut mengaku baru mengenakan baju itu selama beberapa jam sebelum akhirnya rusak.

"Izin @zaskiamecca_id. Lebaran ini kami beli family set 3 dress dan kemeja dengan harapan kualitasnya baik. Namun, baru dipakai sekitar 3 jam, jahitan di beberapa bagian sudah lepas," tulis akun tersebut.

Ia mengklaim, kerusakan tersebut tidak hanya terjadi pada satu baju saja, melainkan juga dialami pada busana milik sang buah hati.

"Bukan hanya di anak, tapi juga dress yang saya pakai, padahal aktivitas sangat normal," imbuhnya.

Bahkan, pemilik akun terpaksa membawa perlengkapan jahit darurat untuk memperbaiki jahitan yang terus terlepas di tengah momen Lebaran.