HOME WOMEN LIFE

Viral Kucing Oyen Pakai Rompi Polisi Pantau Arus Mudik Lebaran 2026 di Jawa Barat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |14:01 WIB
Viral Kucing Oyen Pakai Rompi Polisi Pantau Arus Mudik Lebaran 2026 di Jawa Barat (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Momen unik mewarnai arus mudik Idul Fitri 2026. Seekor kucing oyen bernama Poici mendadak viral setelah terlihat “bertugas” bersama polisi memantau lalu lintas di wilayah Cijeruk.

Kucing menggemaskan ini merupakan peliharaan dari Yunaz Yakhya yang bertugas di daerah tersebut. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, Poici tampak setia mendampingi sang pemilik saat patroli.

Yang mencuri perhatian, Poici tampil layaknya petugas dengan mengenakan rompi kecil berwarna hijau terang mirip rompi polisi lalu lintas. Bahkan, sesekali ia juga terlihat memakai kacamata hitam dan pakaian bernuansa cokelat khas aparat.

Kehadiran Poici kerap terlihat di titik-titik strategis seperti Pos Polisi Hoegeng Gadog. Ia juga tampak santai duduk di dalam mobil patroli atau di atas kap kendaraan saat petugas memberikan laporan arus mudik di jalur Jalan Raya Bogor–Sukabumi.

Tak hanya sekadar lucu, kehadiran kucing oyen ini ternyata punya dampak positif. Banyak pemudik yang merasa terhibur di tengah padatnya perjalanan menuju kawasan Puncak dan Sukabumi. Poici seolah menjadi “ice breaking” yang mencairkan suasana di tengah kemacetan.

Selain itu, kehadiran Poici juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas selama perjalanan mudik. Si oyen pun sukses mencuri perhatian sekaligus jadi simbol unik dari humanisnya pengamanan Lebaran tahun ini.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207768/hampers-h8NX_large.jpg
Mengintip Isi Hampers Lebaran Unik Presiden Prabowo untuk Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/612/3206926/viral-2htP_large.jpg
Viral! Pedagang Aksesori Pamer Oleh-Oleh untuk Keluarga di Kampung, Malah Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/612/3206913/viral-5VFm_large.jpg
Mengenal Fenomena Fake Rich yang Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/612/3206521/medsos-IBvD_large.jpg
5 Negara dengan Netizen Paling Tidak Sopan di Dunia, Indonesia Masuk Daftar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/612/3206466/viral-EPu9_large.jpg
Viral Video Netizen Dapat THR dari Bapak Kos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/612/3206301/pelaku_pelecehan_seksual-BpdQ_large.jpg
Viral Penumpang KRL Alami Pelecehan Seksual Sampai Menangis Ketakutan Lihat Pelaku
