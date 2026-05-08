HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Konfirmasi 2 Suspek Virus Hanta di Indonesia

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |15:06 WIB
Dua orang dikonfirmasi berstatus suspek Virus Hanta di Indonesia. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengonfirmasi masuknya Virus Hanta ke Indonesia. Bahkan, sudah ada ada dua orang yang jadi suspek Virus Hanta di Indonesia saat ini.

Kasus Virus Hanta sendiri mencuat setelah tiga orang di kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde tertular virus tersebut. Ketiganya pun meninggal dunia.

1. 2 Suspek Virus Hanta di Indonesia

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman mengatakan saat ini sudah ada dua suspek atau seseorang yang mengalami gejala-gejala yang diduga tertular Virus Hanta. Dua suspek tersebut di antaranya berada di Jakarta dan Yogayakarta.

“Benar ada dua suspek,” kata Aji saat dikonfirmasi oleh iNews Media Group melalui aplikasi percakapan, Jumat (8/5/2026).

2. Sudah Sembuh

Belum diketahui secara pasti juga terkait kapan dua suspek itu muncul dan sembuh secara detail, termasuk gejala-gejala dari suspek tersebut. Namun, Aji mengungkapkan bahwa saat ini kedua sudah dinyatakan negatif dan sembuh.

“Tapi hari ini saya dapat info keduanya sudah negatif dan sembuh,” tambah dia.

 

