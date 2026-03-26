JAKARTA - Kolesterol tinggi kerap jadi “efek samping” setelah menikmati hidangan bersantan dan olahan daging saat Lebaran. Mulai dari opor, rendang, hingga sate bisa meningkatkan kadar kolesterol jika dikonsumsi berlebihan.
Untuk membantu menormalkan kembali kondisi tubuh, selain menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, Anda juga bisa mencoba ramuan jamu tradisional berikut ini.
Bahan-bahan:
1 batang serai
500 ml air
1 batang kunyit
1 ruas jahe
Jeruk nipis secukupnya
Madu secukupnya
Cara Membuat:
Cuci bersih kunyit dan jahe, lalu potong-potong.
Iris serai dan geprek bersama jahe serta kunyit agar aromanya keluar.
Rebus semua bahan dengan 500 ml air hingga mendidih.
Setelah mendidih, diamkan selama 2–3 menit lalu matikan api.
Tunggu hingga hangat, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis dan madu sesuai selera.
Aduk rata, dan jamu siap diminum.
Manfaat Ramuan
Kombinasi bahan alami ini dikenal memiliki khasiat baik untuk tubuh: