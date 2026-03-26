HOME WOMEN FOOD

Ramuan Jamu Penurun Kolesterol, Cocok Dikonsumsi Usai Idul Fitri

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |07:29 WIB
JAKARTA - Kolesterol tinggi kerap jadi “efek samping” setelah menikmati hidangan bersantan dan olahan daging saat Lebaran. Mulai dari opor, rendang, hingga sate bisa meningkatkan kadar kolesterol jika dikonsumsi berlebihan.

Untuk membantu menormalkan kembali kondisi tubuh, selain menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, Anda juga bisa mencoba ramuan jamu tradisional berikut ini.

Bahan-bahan:

  • 1 batang serai
  • 500 ml air
  • 1 batang kunyit
  • 1 ruas jahe
  • Jeruk nipis secukupnya
  • Madu secukupnya

Cara Membuat:

  • Cuci bersih kunyit dan jahe, lalu potong-potong.
  • Iris serai dan geprek bersama jahe serta kunyit agar aromanya keluar.
  • Rebus semua bahan dengan 500 ml air hingga mendidih.
  • Setelah mendidih, diamkan selama 2–3 menit lalu matikan api.
  • Tunggu hingga hangat, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis dan madu sesuai selera.
  • Aduk rata, dan jamu siap diminum.

Manfaat Ramuan

Kombinasi bahan alami ini dikenal memiliki khasiat baik untuk tubuh:

  • Jahe & kunyit: membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan jantung
  • Serai: dipercaya membantu menurunkan kadar kolesterol
  • Jeruk nipis: kaya vitamin C dan antioksidan
  • Madu: memberi rasa manis alami sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh

Ramuan ini bisa jadi alternatif minuman sehat setelah Lebaran. Meski begitu, tetap imbangi dengan pola makan seimbang, olahraga rutin, dan cukup istirahat agar hasilnya lebih maksimal

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/482/3208689/kolesterol-mF6h_large.jpeg
Pesta Hidangan Bersantan, Ini 5 Tips Menurunkan Kolesterol Usai Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/298/3208570/jus-9TLw_large.jpg
3 Minuman Alami yang Ampuh Menurunkan Kolesterol Setelah Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/482/3208567/santan-ePCL_large.jpg
5 Efek Samping Terlalu Banyak Makan Makanan Bersantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/482/3193418/kolesterol-rWJP_large.jpg
5 Cara Cegah Kolesterol Tinggi Usai Makan Banyak Selama Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/298/3170936/daging-k8nj_large.jpeg
4 Cara Makan Daging Tanpa Takut Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/298/3170401/es_krim-CNLZ_large.jpg
3 Makanan Olahan Tinggi Kolesterol, Ada Es Krim!
