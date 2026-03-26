Ramuan Jamu Penurun Kolesterol, Cocok Dikonsumsi Usai Idul Fitri

JAKARTA - Kolesterol tinggi kerap jadi “efek samping” setelah menikmati hidangan bersantan dan olahan daging saat Lebaran. Mulai dari opor, rendang, hingga sate bisa meningkatkan kadar kolesterol jika dikonsumsi berlebihan.

Untuk membantu menormalkan kembali kondisi tubuh, selain menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, Anda juga bisa mencoba ramuan jamu tradisional berikut ini.

Bahan-bahan:

1 batang serai

500 ml air

1 batang kunyit

1 ruas jahe

Jeruk nipis secukupnya

Madu secukupnya

Cara Membuat:

Cuci bersih kunyit dan jahe, lalu potong-potong.

Iris serai dan geprek bersama jahe serta kunyit agar aromanya keluar.

Rebus semua bahan dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih, diamkan selama 2–3 menit lalu matikan api.

Tunggu hingga hangat, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis dan madu sesuai selera.

Aduk rata, dan jamu siap diminum.

Manfaat Ramuan

Kombinasi bahan alami ini dikenal memiliki khasiat baik untuk tubuh:

Jahe & kunyit: membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan jantung

Serai: dipercaya membantu menurunkan kadar kolesterol

Jeruk nipis: kaya vitamin C dan antioksidan

Madu: memberi rasa manis alami sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh

Ramuan ini bisa jadi alternatif minuman sehat setelah Lebaran. Meski begitu, tetap imbangi dengan pola makan seimbang, olahraga rutin, dan cukup istirahat agar hasilnya lebih maksimal

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

