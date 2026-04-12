HOME WOMEN MOM AND KIDS

Apakah Anak-Anak Bisa Terkena Kolesterol Tinggi?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |17:16 WIB
Apakah Anak-Anak Bisa Terkena Kolesterol Tinggi?
Apakah Anak-Anak Bisa Terkena Kolesterol Tinggi? (Foto: Freepik)
JAKARTA – Selama ini kolesterol tinggi sering dianggap hanya dialami orang dewasa. Padahal, anak-anak dan remaja juga berisiko mengalami kondisi serupa, terutama jika dipengaruhi faktor keturunan maupun gaya hidup.

Menurut Cleveland Clinic, perubahan pola makan sehat serta peningkatan aktivitas fisik dapat membantu menjaga kadar kolesterol anak tetap normal. Namun, pada kondisi tertentu, penanganan medis juga mungkin diperlukan.

Apa Itu Kolesterol Tinggi pada Anak?

Kolesterol tinggi pada anak terjadi ketika kadar lemak dalam darah, seperti kolesterol dan trigliserida, melebihi batas normal. Kedua zat ini sebenarnya dibutuhkan tubuh, tetapi jika jumlahnya berlebihan, bisa memicu berbagai masalah kesehatan.

Untuk mengetahui kondisi ini, dokter biasanya melakukan pemeriksaan darah yang disebut panel lipid. Hasilnya akan menunjukkan kadar kolesterol baik (HDL), kolesterol jahat (LDL), serta trigliserida. Perlu diketahui, batas normal pada anak berbeda dengan orang dewasa.

Apakah Ada Gejalanya?

Sebagian besar anak dengan kolesterol tinggi tidak menunjukkan tanda khusus. Kondisi ini sering kali baru diketahui setelah pemeriksaan kesehatan.

Namun, pada kasus tertentu terutama yang dipicu faktor genetik bisa muncul beberapa tanda, seperti:

  • Benjolan atau plak berlemak di kulit (xanthoma)
  • Bintik kekuningan di sekitar kelopak mata (xanthelasma)
  • Lingkaran putih atau abu-abu di bagian tepi mata (arcus kornea)

Penyebab Kolesterol Tinggi pada Anak

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kadar kolesterol pada anak, antara lain:

  • Pola makan tinggi lemak dan gula
  • Kurangnya aktivitas fisik
  • Kondisi kesehatan tertentu, seperti Obesitas, Diabetes, atau sindrom nefrotik
  • Penggunaan obat-obatan tertentu
  • Faktor keturunan dari orang tua
  • Anak dengan riwayat keluarga kolesterol tinggi biasanya memiliki risiko lebih besar mengalami kondisi yang sama.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

