Apa Perbedaan Nyeri Leher Akibat Asam Urat dan Kolesterol?

JAKARTA – Nyeri leher bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk Asam Urat dan Kolesterol Tinggi. Meski sama-sama menimbulkan rasa tidak nyaman, keduanya memiliki penyebab dan karakteristik yang berbeda.

Secara umum, asam urat terjadi akibat penumpukan kristal di sendi, sedangkan kolesterol tinggi berkaitan dengan penumpukan lemak dalam pembuluh darah. Keduanya sering dikaitkan dengan pola hidup tidak sehat, seperti kurang olahraga dan konsumsi makanan berlemak.

Perbedaan Penyebab Asam Urat dan Kolesterol Tinggi

Mengutip penjelasan dari RS Ciputra, asam urat merupakan kondisi yang ditandai nyeri sendi akibat penumpukan kristal asam urat. Area yang sering terdampak antara lain jari kaki, lutut, hingga pergelangan kaki.

Sementara itu, kolesterol tinggi terjadi ketika kadar kolesterol jahat (LDL) lebih tinggi dibandingkan kolesterol baik (HDL). Kondisi ini dapat memicu penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung.



Nyeri Leher akibat Kolesterol Tinggi

Sensasi: Terasa pegal, tegang, kaku, berat, dan sakit di leher belakang hingga ke pundak.

Penyebab: Penumpukan lemak (plak) di pembuluh darah sekitar leher, yang menyempitkan aliran darah ke otak.

Karakteristik: Seringkali datang tiba-tiba, sering disebut silent killer (jarang menimbulkan gejala khas sebelum parah), tapi kaku pundak/leher adalah keluhan umum saat kolesterol melonjak.

Nyeri Leher akibat Asam Urat

Sensasi: Linu, ngilu tajam, dan nyeri tajam pada area persendian di leher.

Penyebab: Kristal asam urat (hasil penumpukan purin) yang menumpuk di jaringan sendi atau sekitar tulang leher.

Karakteristik: Nyeri sendi yang intens dan mendadak, seringkali disertai bengkak, kemerahan, atau rasa panas, dan biasanya diperparah pada malam atau pagi hari.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

