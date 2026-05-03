JAKARTA – Nyeri leher bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk Asam Urat dan Kolesterol Tinggi. Meski sama-sama menimbulkan rasa tidak nyaman, keduanya memiliki penyebab dan karakteristik yang berbeda.
Secara umum, asam urat terjadi akibat penumpukan kristal di sendi, sedangkan kolesterol tinggi berkaitan dengan penumpukan lemak dalam pembuluh darah. Keduanya sering dikaitkan dengan pola hidup tidak sehat, seperti kurang olahraga dan konsumsi makanan berlemak.
Mengutip penjelasan dari RS Ciputra, asam urat merupakan kondisi yang ditandai nyeri sendi akibat penumpukan kristal asam urat. Area yang sering terdampak antara lain jari kaki, lutut, hingga pergelangan kaki.
Sementara itu, kolesterol tinggi terjadi ketika kadar kolesterol jahat (LDL) lebih tinggi dibandingkan kolesterol baik (HDL). Kondisi ini dapat memicu penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.