Pesta Hidangan Bersantan, Ini 5 Tips Menurunkan Kolesterol Usai Lebaran

JAKARTA – Setelah merayakan Idul Fitri, banyak orang mulai merasakan dampak dari pola makan yang berubah drastis. Sajian khas seperti opor ayam, rendang, hingga aneka kue manis memang sulit ditolak, namun konsumsi berlebihan bisa memicu peningkatan kadar kolesterol.

Jika tidak segera dikendalikan, kondisi ini berisiko menimbulkan berbagai penyakit serius seperti gangguan jantung hingga stroke. Karena itu, penting untuk segera kembali ke pola hidup sehat usai Lebaran.

Tips Menurunkan Kolesterol

1. Perbanyak Konsumsi Serat

Serat berperan penting dalam membantu menurunkan kolesterol jahat (LDL) dengan cara mengikatnya dan membuangnya melalui sistem pencernaan.

Perbanyak konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Menu sederhana seperti oatmeal atau salad bisa jadi pilihan awal yang baik.

2. Kurangi Makanan Berlemak dan Gorengan