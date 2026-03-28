JAKARTA – Konsumsi makanan tinggi lemak seperti santan, gorengan, hingga daging saat Lebaran bisa memicu peningkatan kolesterol. Sayangnya, kondisi ini sering tidak disadari karena gejalanya cenderung ringan.
Padahal, jika dibiarkan, kolesterol tinggi bisa berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Berikut beberapa tanda yang perlu diwaspadai:
1. Mudah Lelah
Salah satu tanda yang kerap muncul adalah tubuh terasa cepat lelah. Hal ini terjadi karena aliran darah tidak optimal, sehingga distribusi oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, tubuh terasa lemas meski tidak melakukan aktivitas berat.
2. Sering Kesemutan