5 Makanan Penurun Kolesterol yang Gampang Dicari

JAKARTA - Setelah menikmati berbagai hidangan khas Lebaran yang kaya santan, gula, dan lemak, kadar kolesterol dalam tubuh berpotensi meningkat. Jika tidak segera dikontrol, kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Kabar baiknya, ada sejumlah makanan sehat yang dapat membantu menurunkan kolesterol secara alami.

Makanan Penurun Kolesterol

1. oatmeal

Oatmeal dikenal sebagai salah satu makanan terbaik untuk menurunkan kolesterol. Kandungan serat larut bernama beta-glukan di dalamnya mampu mengikat kolesterol jahat (LDL) dan membantu mengeluarkannya dari tubuh. Mengonsumsi oatmeal saat sarapan bisa menjadi langkah awal yang baik untuk memperbaiki pola makan pasca Lebaran.

2. alpukat

Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung. Lemak ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus meningkatkan kolesterol baik (HDL). Selain itu, alpukat juga mengandung serat yang mendukung kesehatan pencernaan.

3. Ikan Berlemak