Tanda-Tanda Kolesterol Naik Setelah Makan Daging Berlebihan

JAKARTA - Tanda kolesterol naik setelah makan daging berlebihan. Perayaan Hari Raya Idul Adha identik dengan berbagai hidangan berbahan dasar daging kurban. Namun, konsumsi daging secara berlebihan sering memicu kekhawatiran karena dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat memicu berbagai penyakit serius jika tidak dikendalikan.

Dalam ajaran Islam, Idul Adha memperingati kisah Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sebagai pengingat peristiwa tersebut, umat Muslim melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan ternak setiap tahunnya.

Melansir laman RS Hermina, kolesterol merupakan zat lemak menyerupai lilin yang terdapat dalam tubuh dan makanan sehari-hari. Kolesterol sebenarnya dibutuhkan untuk membantu pembentukan hormon, vitamin D, hingga menjaga fungsi tubuh. Namun, kadar kolesterol jahat atau low-density lipoprotein (LDL) yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit seperti stroke, hipertensi, diabetes, hingga gangguan jantung.

Masalahnya, gejala kolesterol tinggi sering kali tidak disadari karena mirip dengan kondisi kesehatan lain. Padahal, mengenali tanda-tandanya sejak dini penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

Tanda kolesterol tinggi yang perlu diwaspadai

1. Mudah Mengantuk

Kadar kolesterol tinggi dapat menghambat aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, tubuh menjadi mudah lelah dan sering mengantuk.