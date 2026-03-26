HOME WOMEN MOM AND KIDS

Anaknya Lepas Hijab, Marshanda: Itu di Luar Pengaruh dan Kuasa Saya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |10:00 WIB
JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari keluarga artis cantik, Marshanda. Belum lama ini, ia mengungkapkan bahwa sang putri, Sienna, memutuskan untuk melepas hijab dan kini tampil ke publik dengan memperlihatkan rambutnya.

Momen itu diunggah wanita yang akrab disapa Caca ini melalui akun Instagram @marshanda99. Ia mengungkapkan reaksinya setelah Sienna memutuskan melepas hijab.

“Saya tidak mendukung pilihan untuk menjadi sesat. Yang saya dukung adalah belajar mengenal diri melalui proses yang jujur,” ungkap Marshanda.

“Kalau jalan-Nya Sienna pakai hijab lagi atau tidak, itu di luar pengaruh dan kuasa saya. Arogan sekali kalau saya merasa berhak dan bisa mengatur takdir Sienna lebih dari Allah SWT bisa melakukannya,” tambahnya.

Dalam unggahan tersebut, mantan istri Ben Kasyafani ini membagikan potret dirinya bersama Sienna yang kini tak lagi mengenakan hijab. Meski begitu, ibu satu anak ini tetap memberikan respons bijak atas pilihan sang putri.

Marshanda mengatakan dirinya merasa tidak perlu memengaruhi pilihan hidup yang dijalani sang putri. Ia juga tidak ingin Sienna menjalani kehidupan hanya untuk menyenangkan orang tuanya.

“Sebagai orang tua, tugas kita adalah menjadi versi terbaik diri, melahirkan anak kita yang secara alami akan ‘sehat’ jika ia mengambil keputusan hidup bukan karena mencontoh siapa pun tanpa mengimaninya dengan segenap hati. Sebagai orang tua, jangan sampai anakku Sienna mengambil jalan hidup hanya untuk menyenangkan ibunya atau ayahnya,” papar Marshanda.

