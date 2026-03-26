Marshanda Tak Terima Dituding Jadi Penyebab Sienna Lepas Hijab

JAKARTA - Aktris Marshanda menanggapi keputusan putrinya, Sienna Ameerah Kasyafani, yang kini memilih untuk melepas hijab. Mantan istri Ben Kasyafani ini secara tegas membantah tudingan netizen yang menyebut dirinya memberi pengaruh buruk bagi sang anak.

Kabar ini mencuat setelah Sienna mengunggah potret terbaru tanpa mengenakan hijab di media sosial. Sontak, banyak netizen berspekulasi bahwa keputusan tersebut diambil karena Sienna kini tinggal bersama sang bunda.

Bintang sinetron Bidadari ini pun geram dan memberikan jawaban menohok terkait komentar netizen.

"Kalau jalan-Nya Sienna pakai hijab lagi atau tidak, itu di luar pengaruh dan kuasa saya. Arogan sekali kalau saya merasa berhak dan bisa mengatur takdir Sienna lebih dari Allah SWT bisa melakukannya," tulis Marshanda dalam unggahan di Instagram pribadinya, dikutip Kamis (26/3/2026).

Sebagai ibu, wanita yang akrab disapa Caca ini mengaku sangat menghargai privasi dan proses pendewasaan putrinya. Ia menegaskan tidak ingin memaksakan kehendak pribadi kepada Sienna.

"Bukan tempatnya saya memengaruhi pilihan hidup Sienna," tegasnya lagi.

Caca juga berharap Sienna tumbuh menjadi pribadi yang jujur, terutama pada diri sendiri. Ia tidak ingin sang putri mengambil keputusan besar hanya demi mendapatkan pengakuan atau sekadar menyenangkan hati orang tua.