Moms Wajib Tahu! Tips Biar Anak Gak Malas Sekolah usai Libur Panjang

JAKARTA - Liburan memang momen yang menyenangkan bagi anak, terlebih di perayaan tahun baru. Bisa bangun siang, bermain lebih lama, dan terbebas dari rutinitas sekolah menjadi dambaan mereka.

Namun, setelah liburan usai, tidak sedikit orang tua yang menghadapi tantangan seperti anak menjadi malas sekolah, enggan bangun pagi, mengeluh, bahkan menolak berangkat ke sekolah. Kondisi ini wajar dan sering terjadi pasca liburan.

Terpenting ialah bagaimana orang tua menyikapinya dengan tepat. Tak perlu khawatir, berikut beberapa tips yang dapat membantu mengatasi anak malas sekolah setelah liburan dirangkum Child Mind Institute, Selasa (6/1/2026).

1. Pahami dan Validasi Perasaan Anak

Langkah pertama adalah memahami perasaan anak. Meski terasa menjengkelkan, ada baiknya mengetahui perasaan mereka yang merasa enggan masuk sekolah usai liburan.

Jangan langsung memarahi atau melabeli anak sebagai pemalas. Akui bahwa kembali ke rutinitas setelah liburan memang tidak mudah. Dengan merasa dipahami, anak akan lebih terbuka dan kooperatif.

2. Kembalikan Jam Tidur Normal

Cara pertama ialah mengembalikan jam tidur anak kembali normal. Sebelum masuk sekolah, orang tua perlu mengawasi jam tidur anak agar tidak terlalu larut malam. Biasanya, anak-anak bisa tidur lebih malam saat momen liburan.

Mengembalikan waktu tidur kembali seperti semula bisa membuat anak tidur dengan cukup. Dengan begitu, mereka akan lebih segar saat bangun pagi dan bersemangat untuk ke sekolah.