HOME WOMEN MOM AND KIDS

Jule Dibela Ibu saat Diisukan Selingkuh, Netizen: Anak Salah Bukannya Dinasehati

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |07:40 WIB
JAKARTA - Isu dugaan perselingkuhan selebgram Julia Prastini alias Jule dengan seorang pria yang diduga petinju masih menjadi sorotan. Terkini, ibunda Jule yaitu Diana Liem malah makin membuat warganet panas.

Dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Jule dengan petinju Safrie Ramadhan semakin menghangat setelah sang ibu angkat bicara lewat unggahan di Instagram. Diana menulis komentar di akun pribadinya @dianaliem2908, membela sang putri dan menyebut bahwa di balik apa yang dilakukan Julia, ada penyebab yang belum diketahui publik.

Tulisannya berbunyi:

“Ya Allah ampunilah siapapun yang menghujat putri hamba, tanpa tahu penyebab ini bisa terjadi. Mereka akan mempertanggungjawabkan di akhirat-Mu, ya Allah. Amin.”

Reaksi sebagaimana diharapkan netizen pun langsung muncul, dan tidak sedikit yang mengecam tindakan Diana. Bukannya melakukan klarifikasi atas isu yang berkembang, sang ibu justru memilih mempertahankan posisi sang anak di publik dan memohon agar hujatan dihentikan.

