Inilah Daftar Kurma Israel yang Masuk List Boikot 2026

JAKARTA - Inilah daftar kurma Israel yang masuk list boikot 2026. Umat Muslim diimbau berhati-hati saat membeli kurma.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto, mewanti-wanti umat Islam untuk tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel. MUI juga melarang membeli produk kurma Israel.

Sudarnoto menjelaskan larangan untuk tidak menggunakan produk perusahaan terafiliasi Israel, termasuk kurma. Sudarnoto menyebut, kurma produksi Israel hukumnya haram.

“Jangan di bulan Ramadan menjual produk-produk Israel. Kurma itu halal, enak, saya juga pencinta kurma, halal zatnya, tapi jadi haram karena uang hasil penjualannya itu untuk membunuh warga Palestina,” kata dia.

Dia menuturkan bahwa produk-produk yang diboikot bermacam-macam, mulai dari makanan, minuman, dan lain-lain. MUI, kata Prof Sudarnoto, telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Aksi boikot ini sebagai bentuk solidaritas dalam mendukung rakyat Palestina.

Daftar Kurma Israel

Red Sea Fancy Medjoul Delilah Karsten Farms Bomaja La Palma King Salomon Carmel Mehadrin Jordan River Bonbonierra Kalahari Lidl Deluxe La Favorite Premium Medjoul Royal Treasure Brousse Hadiklaim Shams Prana Food to Live

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

