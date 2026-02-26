Advertisement
Inilah Daftar Kurma Israel yang Masuk List Boikot 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |10:05 WIB
JAKARTA - Inilah daftar kurma Israel yang masuk list boikot 2026. Umat Muslim diimbau berhati-hati saat membeli kurma.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto, mewanti-wanti umat Islam untuk tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel. MUI juga melarang membeli produk kurma Israel.

Sudarnoto menjelaskan larangan untuk tidak menggunakan produk perusahaan terafiliasi Israel, termasuk kurma. Sudarnoto menyebut, kurma produksi Israel hukumnya haram.

“Jangan di bulan Ramadan menjual produk-produk Israel. Kurma itu halal, enak, saya juga pencinta kurma, halal zatnya, tapi jadi haram karena uang hasil penjualannya itu untuk membunuh warga Palestina,” kata dia.

Dia menuturkan bahwa produk-produk yang diboikot bermacam-macam, mulai dari makanan, minuman, dan lain-lain. MUI, kata Prof Sudarnoto, telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Aksi boikot ini sebagai bentuk solidaritas dalam mendukung rakyat Palestina.

Daftar Kurma Israel

  1. Red Sea
  2. Fancy Medjoul
  3. Delilah
  4. Karsten Farms
  5. Bomaja
  6. La Palma
  7. King Salomon
  8. Carmel
  9. Mehadrin
  10. Jordan River
  11. Bonbonierra
  12. Kalahari
  13. Lidl Deluxe
  14. La Favorite
  15. Premium Medjoul
  16. Royal Treasure
  17. Brousse
  18. Hadiklaim
  19. Shams
  20. Prana
  21. Food to Live

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

