4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut

JAKARTA – Empat potret lawas pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau yang kini dipisahkan oleh maut. Epy Kusnandar dan Karina Ranau resmi menikah pada 27 Juli 2008, menjalani perjalanan rumah tangga selama 17 tahun hingga akhirnya dipisahkan oleh kepergian sang aktor.

Sebagaimana diketahui, Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu (3/12/2025). Kabar duka tersebut disebarkan oleh istri almarhum, Karina Ranau, melalui sebuah unggahan. Karina mengabarkan bahwa Epy menghembuskan napas terakhir sekira pukul 14.24 WIB.

Berikut adalah potret lawas pernikahan Epy dan Karina



Kisah cinta keduanya berawal di lokasi syuting, tempat mereka sama-sama bekerja sebagai insan seni dan sering terlibat dalam proyek yang sama.