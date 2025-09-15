Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan

JAKARTA – Profil dan potret Leony V, mantan penyanyi cilik yang protes pajak balik nama rumah warisan. Nama Leony Vitria Hartanti, atau akrab disapa Leony V, mendadak jadi sorotan publik. Mantan penyanyi cilik yang dulu populer lewat grup vokal Trio Kwek Kwek ini meluapkan protesnya soal pajak yang harus dibayar saat mengurus balik nama rumah peninggalan ayahnya.

“Ini rumah dari dulu sudah selalu bayar pajak tiap tahun, termasuk PBB. Terus sekarang cuma ganti nama dari bokap ke gue, kenapa harus bayar lagi?” keluh Leony dalam video yang diunggah di media sosialnya.

Lewat curhatannya itu, Leony mengaku keberatan karena meski rumah tersebut sudah rutin dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, dirinya tetap diwajibkan membayar biaya tambahan berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jumlahnya disebut bisa mencapai puluhan juta rupiah, tergantung nilai rumah warisan.

PROFILE

Nama Lengkap: Leony Vitria Hartanti

Kelahiran: Jakarta, 20 September 1987

Usia: 37 tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama: Kristen

Profesi: Aktris sekaligus penyanyi cilik

Potret Terkini Leony V

Leony kini tampil semakin dewasa namun tetap awet muda di usia 37 tahun, bahkan ia juga kerap menunjukkan tato di lengan yang penuh makna.