HOME WOMEN FASHION

Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |19:16 WIB
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dikenal sebagai sosok sukses di dunia bisnis maupun politik. Namun, di baliknya ada peran besar sang istri, Elizabeth Tjandra Thohir, yang selalu setia mendampingi dan menjadi penopang kehidupan keluarga.

Meski jarang tampil di depan publik, Elizabeth kerap mencuri perhatian berkat penampilannya yang anggun, sederhana, dan elegan. Tak heran, banyak warganet penasaran dengan sosok wanita cantik yang akrab disapa Liza Tjandra ini.

Profil Elizabeth Tjandra Thohir

Elizabeth Tjandra lahir di Jakarta. Tanggal lahirnya memang tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan setiap 9 Juli. Hal ini terungkap dari unggahan Erick Thohir di Instagram yang pernah memberikan ucapan ulang tahun manis untuk sang istri tercinta.

Pasangan Erick dan Elizabeth menikah pada tahun 1998. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai empat anak, yakni Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agakhan Thohir, Makayla Amadia Thohir, dan Magisha Afryea Thohir. Erick sendiri kerap membagikan potret kebersamaannya dengan keluarga di media sosial.

Selain dikenal anggun, Elizabeth memiliki hobi olahraga dan latar belakang pendidikan magister dari universitas ternama. Ia juga aktif berbisnis serta mendukung berbagai kegiatan sosial. Elizabeth pernah menjabat sebagai Ketua Bidang 4 OASE Kabinet Indonesia Maju, dan kini menjabat sebagai Ketua Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (IIP BUMN), organisasi sosial dan kekeluargaan bagi istri pimpinan BUMN.

Potret Cantik Elizabeth Tjandra

1. Momen Pernikahan

Potret lawas pernikahan Erick Thohir dan Elizabeth Tjandra selalu memikat. Dengan balutan busana pengantin elegan, kecantikan Elizabeth tampak begitu memesona di hari bahagianya.

Erick

2. Mesra Bersama Suami

Kebersamaan Elizabeth dan Erick kerap jadi sorotan. Keduanya terlihat harmonis dan mesra, baik saat menghadiri acara kenegaraan maupun dalam momen keluarga.

Erick

 

Halaman:
1 2
      
