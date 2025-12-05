Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Perjuangan Kartika Putri Lahirkan Muhammad Ali, Bayi Sempat Sungsang dan Terlilit Tali Pusar

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |07:45 WIB
Perjuangan Kartika Putri Lahirkan Muhammad Ali, Bayi Sempat Sungsang dan Terlilit Tali Pusar
Perjuangan Kartika Putri Lahirkan Muhammad Ali, Bayi Sempat Sungsang dan Terlilit Tali Pusar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Suami Kartika Putri, Habib Usman Bin Yahya, membagikan kisah perjuangan sang istri saat melahirkan anak ketiga mereka yang diberi nama Muhammad Ali. Bayi laki-laki tersebut lahir melalui proses caesar pada Rabu, 3 Desember 2025, setelah sebelumnya mengalami kondisi sungsang dan terlilit tali pusar.

Habib Usman mengatakan bahwa Kartika Putri sempat merasakan kontraksi selama satu minggu. Ia pun terus mendampingi sang istri sambil mencari berbagai ikhtiar untuk memperbaiki posisi bayi.

“Kami berusaha dengan berbagai cara. Kartika sering melakukan posisi sujud supaya posisi bayinya turun. Tapi begitu miring sedikit ke kanan, balik lagi ke atas. Jadi posisinya memang mencong,” ungkap Habib Usman di Rumah Sakit Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Akupuntur hingga Pembakaran Jari Kelingking

Tak berhenti di situ, Habib Usman juga membawa Kartika menjalani akupuntur untuk membantu memperbaiki posisi bayi sungsang. Menariknya, metode akupuntur yang digunakan adalah teknik asal Jepang yang dilakukan dengan membakar bagian ujung jari kelingking kanan dan kiri.

“Dokternya bilang ini sungsang dan agak susah. Kami coba dulu ikhtiar. Ada metode dari Jepang, ujung kelingking kiri dan kanan dibakar dengan alat khusus,” jelasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
