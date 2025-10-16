Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Toko Roti Tipu Konsumen dan Bikin Alergi Anak Kambuh, Ini yang Harus Dilakukan Orangtua

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |17:00 WIB
Toko Roti Tipu Konsumen dan Bikin Alergi Anak Kambuh, Ini yang Harus Dilakukan Orangtua
Dokter Atika memberikan tips yang harus dilakukan orangtua saat alergi anak kambuh (Foto: Dokumen Pribadi)
A
A
A

JAKARTA – Kasus penipuan yang dilakukan Toko Roti Bake and Grind masih viral dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Toko roti yang mengklaim produknya gluten free ini ternyata menipu banyak konsumen. 

Roti yang dijual ternyata masih mengandung bahan gluten dan membuat seorang balita mengalami alergi parah. Ibu korban, Felicia Elizabeth, membagikan kisah ini di akun Instagram @feliz88eliz.

Anaknya yang berusia 17 bulan mengalami bengkak dan ruam di seluruh tubuh usai mengonsumsi roti Bake and Grind.

Berkaca dari kasus tersebut, apa yang seharusnya dilakukan orangtua jika alergi anak tiba-tiba kambuh?

Dokter Spesialis Anak, dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A, menyarankan orangtua tidak boleh panik agar bisa berpikir jernih ketika alergi anak kambuh.

“Ini kan posisinya orangtua enggak ngerti ya, dikira sudah gluten free tapi ternyata enggak. Yang pertama, orangtua enggak boleh panik, kita harus berpikir jernih,” kata dia kepada Okezone, Kamis (16/10/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/29/612/2569776/mengenal-alergi-serbuk-bunga-bisakah-disembuhkan-LJ0gm3aTuG.jpg
Mengenal Alergi Serbuk Bunga, Bisakah Disembuhkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/28/481/2569307/ketahui-penyebab-alergi-makanan-dan-gejalanya-rtRzKwdloQ.jpg
Ketahui Penyebab Alergi Makanan dan Gejalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/28/481/2569300/kenali-ciri-ciri-alergi-makanan-dan-cara-mengobatinya-3pGgrr8qnf.jpg
Kenali Ciri-Ciri Alergi Makanan dan Cara Mengobatinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/14/481/2116693/jangan-salah-ini-bedanya-intoleransi-dan-alergi-makanan-TfD0DWs580.jpg
Jangan Salah, Ini Bedanya Intoleransi dan Alergi Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/17/481/1992595/obat-alami-untuk-atasi-alergi-kerang-n7dhwXKqh6.jpg
Obat Alami untuk Atasi Alergi Kerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/12/481/1774349/alergi-susu-jangan-hindari-yoghurt-gizinya-melimpah-0BvoeHePD5.jpg
Alergi Susu Jangan Hindari Yoghurt, Gizinya Melimpah!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement