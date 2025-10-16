Toko Roti Tipu Konsumen dan Bikin Alergi Anak Kambuh, Ini yang Harus Dilakukan Orangtua

Dokter Atika memberikan tips yang harus dilakukan orangtua saat alergi anak kambuh (Foto: Dokumen Pribadi)

JAKARTA – Kasus penipuan yang dilakukan Toko Roti Bake and Grind masih viral dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Toko roti yang mengklaim produknya gluten free ini ternyata menipu banyak konsumen.

Roti yang dijual ternyata masih mengandung bahan gluten dan membuat seorang balita mengalami alergi parah. Ibu korban, Felicia Elizabeth, membagikan kisah ini di akun Instagram @feliz88eliz.

Anaknya yang berusia 17 bulan mengalami bengkak dan ruam di seluruh tubuh usai mengonsumsi roti Bake and Grind.

Berkaca dari kasus tersebut, apa yang seharusnya dilakukan orangtua jika alergi anak tiba-tiba kambuh?

Dokter Spesialis Anak, dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A, menyarankan orangtua tidak boleh panik agar bisa berpikir jernih ketika alergi anak kambuh.

“Ini kan posisinya orangtua enggak ngerti ya, dikira sudah gluten free tapi ternyata enggak. Yang pertama, orangtua enggak boleh panik, kita harus berpikir jernih,” kata dia kepada Okezone, Kamis (16/10/2025).