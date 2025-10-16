Viral Toko Roti Gluten Free Abal-Abal, Ini Bahayanya ke Anak yang Punya Alergi

JAKARTA – Viral toko roti gluten free abal-abal yang menipu banyak konsumen. Parahnya, penipuan ini menimbulkan korban seorang anak yang memiliki alergi gluten.

Wajah dan tubuh sang anak tampak bengkak serta dipenuhi ruam merah setelah mengonsumsi roti yang diklaim “gluten free” dan “dairy free”.

Instagram @feliz88eliz membongkar praktik penipuan toko roti yang menjual produk dengan label bebas gluten dan susu. Kenyataannya, roti tersebut justru mengandung bahan yang sangat berbahaya bagi anaknya yang memiliki alergi.

Lebih mengejutkan lagi, setelah diselidiki, toko roti tersebut ternyata merepack (mengemas ulang) produk dari berbagai merek roti lain dan menjualnya kembali dengan label “gluten free”. Tidak hanya satu merek, tetapi beberapa produk dari brand berbeda juga turut diklaim seolah buatan toko tersebut.

Apa bahayanya jika anak yang punya alergi gluten memakan roti yang mengandung gluten?

Dokter Spesialis Anak dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A menjabarkan, alergi bisa berbahaya kalau reaksinya berat dan tidak ditangani dengan cepat.

Adapun reaksi alergi bisa sampai sesak napas, bengkak di saluran napas, hingga pingsan.