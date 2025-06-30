Jadi Mentor di Miss Indonesia 2025, Monica Kezia Kaget Lihat Transformasi Para Finalis

JAKARTA - Miss Indonesia 2024, Monica Kezia, dipercaya menjadi salah satu mentor untuk 38 finalis Miss Indonesia 2025. Dia berkomitmen untuk memberikan pembekalan secara maksimal selama masa karantina.

"Saya sangat bangga dan excited dengan apa yang akan datang. Selanjutnya tentu ini tak terlepas dari peran Ibu Liliana dan Ibu Kanti," ucap Monica Kezia dalam jumpa persnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (30/6/2025).

Monica Kezia merasa bertanggung jawab untuk membentuk karakter para finalis. Oleh karena itu, ia juga sengaja membangun ikatan kepada para peserta baik di dalam maupun luar kelas.

"Kebetulan saya sudah terlibat dari hari pertama proses karantina sampai hari ini, jadi bisa dibilang hampir setiap hari saya bertemu mereka baik dalam kelas maupun di luar kelas," tuturnya.

Pemilik nama lengkap Monica Kezia Sembiring itu juga mengaku cukup terkejut dengan perubahan para finalis setelah mengikuti sharing session bersamanya. Dia menilai, ke-38 finalis telah menunjukkan kemajuan pesat meski baru lima hari menjalani masa karantina.

"Saya harus jujur dan saya sedikit kaget, karena dalam lima hari transformasi yang mereka lakukan itu sangat luar biasa. Secara look, cara mereka berbicara di depan umum, cara mereka berjalan di catwalk, semuanya dalam lima hari sudah sangat terlihat perubahannya," lanjutnya.

Founder & Chairwoman Miss Indonesia of Organization dan Executive Chairwoman MNC Group sekaligus Ketua Dewan Juri, Liliana Tanoesoedibjo, optimistis 38 finalis dari sejumlah provinsi bisa memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara.

Hal ini disampikan Liliana melalui jumpa pers pengukuhan Miss Indonesia 2025 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin, 30 Juni 2025.

Liliana menyebut para finalis yang terpilih tak hanya mewakili kecantikan wanita dari daerahnya masing-masing. Lebih jauh, ia menekankan bahwa ajang Miss Indonesia juga sebagai gambaran wanita yang punya wawasan serta integritas tinggi dalam memberikan dampak positif untuk masyarakat.