HOME WOMEN LIFE

Senada dengan Menkeu, Ida Purbaya Sadewa pun Tekankan soal Kejujuran di Depan Istri-Istri Pejabat

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |07:24 WIB
Senada dengan Menkeu, Ida Purbaya Sadewa pun Tekankan soal Kejujuran di Depan Istri-Istri Pejabat
Senada dengan Menkeu, Ida Purbaya Sadewa pun Tekankan soal Kejujuran di Depan Istri-Istri Pejabat. (Foto: IG DPW Kemenkeu)
JAKARTA - Gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata juga 'satu paket' dengan istrinya, Ida Purbaya Sadewa. Nilai-nilai kejujuran digaungkan oleh mantan model itu, kepada para istri-istri pejabat Kemenkeu. 

Menurut Ida Purbaya, bahwa kunci sukses keluarga dimulai dari Ibu yang bisa menjaga keluarga dan bisa menjalankan multi perannya. Hal itu perlu dilakan dengan baik. 

"Serta bisa mencontohkan nilai-nilai kejujuran kepada keluarga dan lingkungan sekitar," ujar Ida Purbaya, saat memberikan sambutan dan arahannya kepada DWP Dharma Wanita Persatuan (DPW) Kemenkeu, dikutip dari akun dwp.kemenkeu, Sabtu (18/10/2025). 

Wanita yang memiliki nama lengkap Ida Yulidina ini mengungkapkan di hadapan para istri dirjen dan eselon 1, yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DPW) Kemenkeu dari 13 DWP Unit Kerja di Kementerian Keuangan, antara lain Nina Suahasil Nazara dan Ibu Mulan Thomas Djiwandono. Keduanya adalah istri Wamenkeu. 

Ida Purbaya berharap pertemuan pada istri Kemenkeu bisa menjadi tempat sharing satu sama lain, agar keluarga menjadi semakin sukses. 

Seperti diketahui, Menkeu Purbaya menegaskan komitmennya untuk membersihkan jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan integritas institusi.

 

