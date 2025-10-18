Profil Na Daehoon, Pria Asal Korea yang Mualaf dan Diduga Diselingkuhi Jule

JAKARTA - Influencer Na Daehoon belakangan menjadi perbincangan netizen usai kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Julia Prastini alias Jule. Beredar bukti-bukti dugaan Jule bersama pria lain dan sontak menghebohkan warganet.



Na Daehoon sendiri merupakan influencer Indonesia berdarah Korea Selatan. Sosok Daehoon menjadi sorotan lantaran dirinya menikah dengan Jule, wanita Indonesia sekaligus selebgram berhijab dan sering dijuluki sebagai couple goals.



Seperti apa profil sosok Na Daehoon, influencer Indonesia yang merupakan pria asal Korea Selatan?



Dari laman resmi Mantappu, Sabtu (18/10/2025), Na Daehoon adalah warga negara Korea Selatan yang telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2003. Lama menetap di Tanah Air, Daehoon pun memutuskan berkarier di Indonesia dan cukup terkenal di industri digital.



Pria kelahiran 22 Oktober 1993 ini memilik akun Instagram @daehoon_na dengan 900 ribu followers. Setelah menikah dan memiliki 3 orang anak, Daehoon kerap membuat konten parenting hingga keseharian bersama para buah hatinya.



Daehoon pun memutuskan menikah dengan selebgram cantik, Julia Prastini alias Jule. Pernikahan mereka pun dikaruniai 3 orang anak, yakni Na Junho, Na Eunho, dan Na Jena.



Dalam kontennya, pria 32 tahun ini sering berbagi tentang budaya Korea termasuk bahasa, makanan, mode, dan banyak lagi. Ia juga pernah menjadi pembawa acara TV bernama K-ajja di mana Daehoon berbagi kisahnya saat menjelajahi budaya Indonesia.



Tak cuma di Instagram, Daehoon juga aktif di media sosial TikTok. Ia juga menunjukkan kesehariannya bersama keluarganya yang telah ditonton 13 juta kali di aplikasi tersebut.



Biodata dan agama Na Daehoon:



Nama lengkap: Na Daehoon

Nama panggung: Daehoon

Tanggal lahir: 22 Oktober 1993

Kebangsaan: Korean

Tinggi badan: 180 CM

Zodiak: Libra

Agama: Islam

Istri: Julia Prastini

Anak: Na Junho, Na Eunho, dan Na Jena

(Rani Hardjanti)