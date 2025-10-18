Profil dana Biodata Julia Prastini alias Jule, Tiktoker Diduga Selingkuh dari Suaminya Na Daehoon

JAKARTA - Publik baru-baru ini dikejutkan dengan kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan selebgram wanita Julia Prastini alias Jule. Influencer ini disebut berselingkuh dari sang suami Na Daehoon yang merupakan pria asal Korea Selatan.

Bukti dugaan perselingkuhannya pun beredar luas di media sosial dan membuat heboh publik.

Lantas, siapa sosok Julia Prastini alias Jule yang kini ramai diperbincangkan netizen?

Julia Prastini atau Jule merupakan influencer Indonesia yang terkenal dengan konten fashion dan kecantikan. Julia kerap menunjukan gaya fashion dengan hijab yang disenangi banyak kaum hawa.

Di Instagram sendiri, wanita yang akrab disapa Jule ini memiliki lebih dari 900 ribu followers. Konten fashion dan juga paras cantiknya ini bikin Jule makin digandrungi netizen.

Selain konten fashion, wanita yang lahir di Jakarta pada 2001 ini juga sering membagikan kebersamaan bersama sang suami, Daehoon dan juga putra mereka. Na Daehoon merupakan pria asal Korea Selatan yang memutuskan menikah dengan Jule dan tinggal di Indonesia. Momen Jule bisa mendapat suami berdarah Korea Selatan ini juga makin menjadi sorotan publik.