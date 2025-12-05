Viral! Verrell Bramasta Buka Loker Staf Ahli Full Time, Ini Syarat dan Job Desc-nya

JAKARTA – Nama Verrell Bramasta kembali menjadi perbincangan setelah membuka lowongan kerja untuk mengisi posisi staf ahli penuh waktu. Informasi rekrutmen ini turut diunggah oleh akun resmi Disnakerja, sehingga cepat menyebar dan menarik perhatian publik.

Dalam pengumuman tersebut, Verrell yang kini juga menjabat sebagai anggota DPR RI, membuka dua formasi, yaitu Staf Ahli – Manajerial & Media Planning, serta Creative Content Editor (staf).

Melansir laman Lokernas, lowongan ini pertama kali dibagikan oleh akun Instagram @sahabatverrell melalui unggahan bertajuk Program Rekrutmen Staff Verrell Bramasta.

“Program Rekrutmen Staff Verrell Bramasta merupakan upaya untuk menjaring talenta profesional yang siap berkontribusi dalam mendukung tugas dan fungsi Anggota DPR RI,” tulis keterangan dalam pengumuman tersebut, dikutip Kamis (4/12/2025).

Pengumuman itu juga menegaskan bahwa rekrutmen kali ini berbeda dari program magang. Posisi yang ditawarkan bersifat full time, dengan tanggung jawab strategis dalam pengelolaan agenda legislasi, komunikasi publik, hingga aktivitas politik harian.

Untuk job description, berikut gambaran singkatnya:

Staf Ahli – Manajerial & Media Planning: bertugas mengatur alur kerja, merancang strategi media, serta mendukung kebutuhan komunikasi publik.

Creative Content Editor: fokus pada pengembangan ide kreatif, proses editing, dan memastikan kualitas visual setiap materi publikasi digital.

Adapun kualifikasi yang dibutuhkan antara lain:

Pendidikan minimal S1 dari berbagai jurusan

Memiliki pengalaman profesional atau portofolio sesuai posisi

Memahami isu politik, komunikasi publik, atau media kreatif

Siap bekerja penuh waktu (WFO) dan mengikuti seluruh agenda seperti rapat, kunjungan dapil, hingga kegiatan luar kota

Memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, dan manajemen waktu yang baik

Proaktif, kreatif, bertanggung jawab, serta mampu bekerja dalam ritme kerja legislatif yang dinamis

(Kurniasih Miftakhul Jannah)