Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Verrell Bramasta Buka Loker Staf Ahli Full Time, Ini Syarat dan Job Desc-nya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |15:05 WIB
Viral! Verrell Bramasta Buka Loker Staf Ahli Full Time, Ini Syarat dan Job Desc-nya
Viral, Verrell Bramasta Buka Loker Staf Ahli Full Time: Ini Syarat dan Job Desc-nya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Nama Verrell Bramasta kembali menjadi perbincangan setelah membuka lowongan kerja untuk mengisi posisi staf ahli penuh waktu. Informasi rekrutmen ini turut diunggah oleh akun resmi Disnakerja, sehingga cepat menyebar dan menarik perhatian publik.

Dalam pengumuman tersebut, Verrell yang kini juga menjabat sebagai anggota DPR RI, membuka dua formasi, yaitu Staf Ahli – Manajerial & Media Planning, serta Creative Content Editor (staf).

Melansir laman Lokernas, lowongan ini pertama kali dibagikan oleh akun Instagram @sahabatverrell melalui unggahan bertajuk Program Rekrutmen Staff Verrell Bramasta.

“Program Rekrutmen Staff Verrell Bramasta merupakan upaya untuk menjaring talenta profesional yang siap berkontribusi dalam mendukung tugas dan fungsi Anggota DPR RI,” tulis keterangan dalam pengumuman tersebut, dikutip Kamis (4/12/2025).

Pengumuman itu juga menegaskan bahwa rekrutmen kali ini berbeda dari program magang. Posisi yang ditawarkan bersifat full time, dengan tanggung jawab strategis dalam pengelolaan agenda legislasi, komunikasi publik, hingga aktivitas politik harian.

Untuk job description, berikut gambaran singkatnya:

  • Staf Ahli – Manajerial & Media Planning: bertugas mengatur alur kerja, merancang strategi media, serta mendukung kebutuhan komunikasi publik.
  • Creative Content Editor: fokus pada pengembangan ide kreatif, proses editing, dan memastikan kualitas visual setiap materi publikasi digital.

Adapun kualifikasi yang dibutuhkan antara lain:

  • Pendidikan minimal S1 dari berbagai jurusan
  • Memiliki pengalaman profesional atau portofolio sesuai posisi
  • Memahami isu politik, komunikasi publik, atau media kreatif
  • Siap bekerja penuh waktu (WFO) dan mengikuti seluruh agenda seperti rapat, kunjungan dapil, hingga kegiatan luar kota
  • Memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, dan manajemen waktu yang baik
  • Proaktif, kreatif, bertanggung jawab, serta mampu bekerja dalam ritme kerja legislatif yang dinamis

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/194/3157159/verrell-Al2i_large.jpg
Potret Gagah Verrell Bramasta yang Diangkat Sebagai Duta Maritim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/612/3104556/potret_verrell_bramasta_makan_malam_bareng_shin_tae_yong-tqdZ_large.jpg
Potret Verrell Bramasta Makan Malam Bareng Shin Tae Yong: Penuh Cerita dan Kebenaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/33/3056824/verrell_bramasta-ZNtH_large.jpg
Verrell Bramasta Dianggap Pilih Kasih karena Berikan Ibu Sambung Mobil Rp1,2 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/612/3012199/5-potret-ganteng-verrell-bramasta-tampil-berkumis-tipis-Q7xwESU7kk.jpg
5 Potret Ganteng Verrell Bramasta Tampil Berkumis Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/612/2973336/5-potret-rumah-mewah-verrel-bramasta-yang-terinspirasi-tony-stark-ironman-BNrMTs3e63.jpg
5 Potret Rumah Mewah Verrel Bramasta yang Terinspirasi Tony Stark Ironman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/612/2881307/potret-masa-kecil-verrell-bramasta-sudah-jadi-bintang-iklan-sejak-lahir-tb9ZkfvMyW.jpg
Potret Masa Kecil Verrell Bramasta, Sudah Jadi Bintang Iklan sejak Lahir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement