HOME WOMEN FASHION

Foto-Foto Verrell Bramasta Pakai Rompi Anti Peluru saat Kunjungi Korban Banjir Sumatera Jadi Sorotan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |13:03 WIB
Foto-Foto Verrell Bramasta Pakai Rompi Anti Peluru saat Kunjungi Korban Banjir Sumatera Jadi Sorotan
Foto-Foto Verrell Bramasta Pakai Rompi Anti Peluru saat Kunjungi Korban Banjir Sumatera Jadi Sorotan
JAKARTA – Foto-foto Verrell Bramasta yang mengenakan rompi anti peluru saat mengunjungi korban banjir di Sumatera Barat viral dan menuai kritik dari warganet. Penampilan Verrell dinilai berlebihan ketika turun langsung ke lokasi bencana.

Verrell Bramasta

Kunjungan Verrell dilakukan pada 30 November 2025 di kawasan Padang. Dalam unggahan Instagramnya, aktor 28 tahun itu terlihat memakai kaus hitam, celana panjang abu-abu, sepatu boots karet, serta sebuah rompi taktis yang menyerupai rompi antipeluru. Atribut inilah yang memicu komentar pedas netizen.

verrell

Sejumlah pengguna Threads menyoroti penampilan Verrell yang dinilai tidak sesuai konteks. Akun @prithaendramiya menulis, “Fungsi rompi antipeluru itu buat apa?” Sementara akun @ajournalofaugust berkomentar, “Enggak paham lihat Verrell Bramasta pakai vest ala-ala antipeluru. Lo SWAT apa gimana?”

Telusuri berita women lainnya
