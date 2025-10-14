Potret Cantik Krisdayanti Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China

Potret Cantik Krisdayanti Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China. (Foto : IG Krisdayantilemos)

JAKARTA - Potret Cantik Krisdayanti latihan kejuaraan Wushu Internasional di China menjadi perhatian. Diva itu serius menggeluti dunia seni bela diri tradisional Tiongkok sudah sejak lama.

Awalnya, Istri Raul Lemos ini mengaku berat. "Untuk bisa melakukan Zhengtao atau complete/whole set wushu selama 90 detik nafas rasanya mau putus!!?" ujar Kridayanti, seperti dikutip dari akun Instagram Krisdayanti, Senin (13/10/2025).

Padahal Nenek dari Ameena mengaku mampu menyanyi berjam-jam. "Kenapa nyanyi tiga jam bisa kuat ya ?????" imbuhnya.

Rencananya pertandingan itu akan dilakukan pada 14-20 Oktober 2025. Hal itu terungkap pada saat terakhir latihan bersama tim Yayasan Inti Bayangan, sebelum betolak ke Negeri Tirai Bambu.

"Doakan untuk Indonesia ya, supaya punya anak-anak muda yang terus bangkit dengan motivasi yang saya bangun. Yuk, pemuda Indonesia ini waktu kalian ???????? yeayyyy," ujarnya.