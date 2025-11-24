Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Krisdayanti Taati Aturan Atta-Aurel saat Main Bareng Cucu: Jangan Kita Langgar!

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |16:53 WIB
Krisdayanti Taati Aturan Atta-Aurel saat Main Bareng Cucu: Jangan Kita Langgar!
Krisdayanti Taati Aturan Atta-Aurel saat Main Bareng Cucu: Jangan Kita Langgar! (Foto: IG Kridayanti)
A
A
A

JAKARTA - Krisdayanti tengah menikmati momen sebagai nenek. Dia sering menghabiskan waktu luang hanya untuk bermain bersama sang cucu. 

Penyanyi yang akrab disapa KD ini menilai momen kebersamaannya dengan sang cucu bisa menjadi ajang pembelajaran tersendiri. 

"Iya dong. Dengan begitu kan kita bisa terus bertumbuh ya. Dan jangan salah, ada banyak hal yang kita bisa pelajari juga dari berkumpul sama cucu. Karena mereka kan merespons begitu banyak, spontanitasnya begitu besar, dan melatih kita untuk bisa menjawab hal-hal positif juga," kata Kris Dayanti di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025). 

Ketika bersama sang cucu, istri Raul Lemos itu berkomitmen untuk tidak melanggar peraturan yang sudah diterapkan sang anak. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197940//sule-RJj6_large.jpg
Komedian Sule Absen di Sidang Penetapan Ahli Waris Teddy Pardiyana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197858//pesulap_merah-clLE_large.JPG
Duka Pesulap Merah Usai Istrinya Berpulang: Saya Bersaksi Dia Wanita yang Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197827//jennifer_coppen-lFfS_large.jpg
Reaksi Jennifer Coppen Usai Mertua Protes Kamari Panggil Justin Hubner Papa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197832//reza_arap-Rcyl_large.jpg
Reza Arap Dicecar 30 Pertanyaan Terkait Kematian Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197778//richard_lee-l6OG_large.jpg
Sidang Praperadilan Richard Lee Digelar 2 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197765//lucky_element-6dZC_large.jpg
Lucky Element Sempat Dirawat di ICU sebelum Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement