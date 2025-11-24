Krisdayanti Taati Aturan Atta-Aurel saat Main Bareng Cucu: Jangan Kita Langgar!

JAKARTA - Krisdayanti tengah menikmati momen sebagai nenek. Dia sering menghabiskan waktu luang hanya untuk bermain bersama sang cucu.

Penyanyi yang akrab disapa KD ini menilai momen kebersamaannya dengan sang cucu bisa menjadi ajang pembelajaran tersendiri.

"Iya dong. Dengan begitu kan kita bisa terus bertumbuh ya. Dan jangan salah, ada banyak hal yang kita bisa pelajari juga dari berkumpul sama cucu. Karena mereka kan merespons begitu banyak, spontanitasnya begitu besar, dan melatih kita untuk bisa menjawab hal-hal positif juga," kata Kris Dayanti di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).

Ketika bersama sang cucu, istri Raul Lemos itu berkomitmen untuk tidak melanggar peraturan yang sudah diterapkan sang anak.