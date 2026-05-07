HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Headset Kabel Lebih Aman daripada TWS?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |15:36 WIB
Benarkah Headset Kabel Lebih Aman daripada TWS?
Benarkah Headset Kabel Lebih Aman daripada TWS? (Foto: unsplash)
JAKARTA – Penggunaan headset dan earbud kini sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari mendengarkan musik, menonton film, hingga bekerja. Namun, masih banyak orang yang bertanya-tanya apakah headset kabel lebih aman dibandingkan TWS (True Wireless Stereo) atau earbud nirkabel.

Faktanya, baik headset kabel maupun TWS sama-sama aman digunakan selama dipakai dengan cara yang benar. Risiko terbesar justru bukan berasal dari jenis perangkatnya, melainkan dari kebiasaan mendengarkan suara terlalu keras dalam waktu lama.

Menurut dr. Hendro, dokter spesialis THT di RSU Wajak Husada, gangguan pendengaran kini mulai banyak ditemukan pada usia muda akibat penggunaan earbud dan headset dengan volume tinggi.

“Paparan suara keras yang melebihi 85 desibel dalam jangka panjang dapat merusak sel-sel rambut halus di telinga dalam. Kerusakan ini bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki,” jelasnya.

Benarkah TWS Memiliki Radiasi Lebih Tinggi?

Belakangan muncul klaim di media sosial yang menyebut TWS atau earbud wireless memancarkan radiasi elektromagnetik hingga 150 kali lebih tinggi dibanding headset kabel dan dapat memicu kanker otak.

      
