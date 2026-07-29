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Pesan Liliana Tanoesoedibjo untuk Audrey Bianca Callista Jelang Miss World 2026

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |16:43 WIB
Pesan Liliana Tanoesoedibjo untuk Audrey Bianca Callista Jelang Miss World 2026
Pesan Liliana Tanoesoedibjo untuk Audrey Bianca Callista Jelang Miss World 2026 (Foto: Aziz/Okezone)
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JAKARTA - Founder and Chairwoman Miss Indonesia Organization sekaligus Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, menyampaikan sejumlah pesan menjelang keberangkatan Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Callista, ke ajang Miss World ke-73 di Vietnam. Ia mengingatkan Audrey untuk tampil apa adanya sekaligus membawa nilai-nilai positif perempuan Indonesia di panggung internasional.

Liliana mengatakan, sebagai wakil Indonesia, Audrey diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa meninggalkan jati diri.

Sebagai sosok yang telah mendampingi delegasi Indonesia ke ajang Miss World selama 19 edisi, Liliana memahami berbagai tantangan yang akan dihadapi para peserta. Karena itu, ia menilai ketulusan dalam bersikap dan berbicara menjadi hal yang penting selama kompetisi berlangsung.

"Tentunya untuk Audrey sendiri saya ingin mengatakan bahwa be yourself (jadilah dirimu sendiri) dan lakukan yang terbaik di sana. Jika mengatakan sesuatu, katakan dengan hati tentunya," ujar Liliana Tanoesoedibjo dalam konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Karakter Perempuan Indonesia

Lebih lanjut, Liliana berharap Audrey mampu merepresentasikan karakter perempuan Indonesia yang dikenal memiliki budi pekerti luhur.

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