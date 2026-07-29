Audrey Bianca Akui Sempat Insecure Menjelang Miss World 2026 di Vietnam

JAKARTA - Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Callista, mengaku sempat mengalami krisis kepercayaan diri selama menjalani persiapan menuju ajang Miss World ke-73 di Vietnam. Meski demikian, ia berhasil melewati fase tersebut berkat dukungan keluarga, sahabat, dan Yayasan Miss Indonesia yang terus mendampinginya selama proses persiapan.

Audrey mengatakan perjalanan menuju kompetisi internasional itu tidak selalu berjalan mulus. Selama sekitar 13 bulan menjalani masa persiapan, ia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk rasa tidak percaya diri karena belum memiliki pengalaman di dunia beauty pageant.

"Sebagai wanita muda, terkadang saya masih merasa tidak percaya diri. Dalam banyak tahapan persiapan ini, saya merasa ada sedikit rasa insecurity. Dan saya pikir itu sangat normal dimiliki sebagai manusia yang tidak sempurna," ungkap Audrey Bianca di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Untuk mengatasi kegelisahan tersebut, Audrey memilih berbagi cerita dengan orang-orang terdekatnya. Ia mengaku dukungan dari keluarga, teman-teman, serta Yayasan Miss Indonesia menjadi sumber semangat untuk terus berkembang.

"Cara saya mengatasi itu adalah bercerita kepada orang-orang di sekitar saya. Saya sangat bersyukur memiliki lingkungan yang sangat suportif, mulai dari keluarga, teman-teman, hingga Yayasan Miss Indonesia. Setelah bercerita, yang bisa saya lakukan adalah level up dan terus berdoa," tambahnya.

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