Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Audrey Bianca Akui Sempat Insecure Menjelang Miss World 2026 di Vietnam

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |17:24 WIB
Audrey Bianca Akui Sempat Insecure Menjelang Miss World 2026 di Vietnam
Audrey Bianca Akui Sempat Insecure Menjelang Miss World 2026 di Vietnam (Foto: Aziz/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Callista, mengaku sempat mengalami krisis kepercayaan diri selama menjalani persiapan menuju ajang Miss World ke-73 di Vietnam. Meski demikian, ia berhasil melewati fase tersebut berkat dukungan keluarga, sahabat, dan Yayasan Miss Indonesia yang terus mendampinginya selama proses persiapan.

Audrey mengatakan perjalanan menuju kompetisi internasional itu tidak selalu berjalan mulus. Selama sekitar 13 bulan menjalani masa persiapan, ia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk rasa tidak percaya diri karena belum memiliki pengalaman di dunia beauty pageant.

"Sebagai wanita muda, terkadang saya masih merasa tidak percaya diri. Dalam banyak tahapan persiapan ini, saya merasa ada sedikit rasa insecurity. Dan saya pikir itu sangat normal dimiliki sebagai manusia yang tidak sempurna," ungkap Audrey Bianca di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Untuk mengatasi kegelisahan tersebut, Audrey memilih berbagi cerita dengan orang-orang terdekatnya. Ia mengaku dukungan dari keluarga, teman-teman, serta Yayasan Miss Indonesia menjadi sumber semangat untuk terus berkembang.

"Cara saya mengatasi itu adalah bercerita kepada orang-orang di sekitar saya. Saya sangat bersyukur memiliki lingkungan yang sangat suportif, mulai dari keluarga, teman-teman, hingga Yayasan Miss Indonesia. Setelah bercerita, yang bisa saya lakukan adalah level up dan terus berdoa," tambahnya.

Ikuti Kegiatan Sosial

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/611/3233021/audrey-2neb_large.jpg
Optimisme Audrey Bianca Raih Mahkota Miss World 2026 di Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/611/3233013/liliana-MF6V_large.jpg
Pesan Liliana Tanoesoedibjo untuk Audrey Bianca Callista Jelang Miss World 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/611/3233009/liliana-2jaw_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Persiapan Audrey Bianca Callista di Miss World 2026 Sudah 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement