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Optimisme Audrey Bianca Raih Mahkota Miss World 2026 di Vietnam

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |17:02 WIB
Optimisme Audrey Bianca Raih Mahkota Miss World 2026 di Vietnam
Optimisme Audrey Bianca Raih Mahkota Miss World 2026 di Vietnam (Foto: Aziz/Okezone)
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JAKARTA - Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Callista, optimistis menghadapi ajang Miss World ke-73 yang akan berlangsung di Vietnam. Menjelang keberangkatannya, Audrey mengaku telah mempersiapkan diri secara matang, termasuk membawa proyek Beauty with a Purpose (BWAP) yang mengangkat isu pemerataan akses listrik di daerah terpencil.

Audrey mengatakan, proyek BWAP yang diusungnya berfokus pada Desa Lete Palolo, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Ia mengaku tergerak setelah melihat masih adanya ketimpangan infrastruktur yang membuat warga setempat mengandalkan lampu minyak untuk beraktivitas pada malam hari.

"Saya memiliki mimpi tentang Indonesia yang setara. Kesetaraan itu tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga kesetaraan dalam pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur," ujar Audrey Bianca dalam konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Menurut Audrey, akses terhadap listrik merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dinikmati seluruh masyarakat. Atas dasar itu, ia bersama Yayasan Miss Indonesia membangun sistem listrik tenaga surya sebagai solusi yang berkelanjutan.

"Apa yang kami lakukan di sana, kami tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi listrik yang berkelanjutan menggunakan panel surya. Kami juga membangun aula serbaguna dan memasang lampu di 38 rumah warga," tuturnya.

Dampingi Anak Belajar

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