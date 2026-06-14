Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Antusiasme Peserta Meningkat di Hari Kedua

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |19:58 WIB
Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Antusiasme Peserta Meningkat di Hari Kedua
Eksekutif Produser RCTI Fajar Kurniawan
A
A
A

SLEMAN - Antusiasme Peserta audisi Miss Indonesia 2026 di Kota Yogyakarta meningkat pada hari kedua. Hal itu diungkapkan langsung oleh Eksekutif Produser RCTI, Fajar Kurniawan saat diwawancarai di Grand Sahid Raya & Convention Hotel Yogyakarta yang menjadi lokasi audisi pada Minggu, 14 Juni 2026.

Fajar mengatakan, Yogyakarta sendiri memiliki banyak potensi perempuan berbakat dan berpeluang untuk menjadi Miss Indonesia 2026. Hal tersebut juga yang menjadi alasan audisi Miss Indonesia kembali diadakan di Yogyakarta.

“Kemarin kita sudah lakukan hari pertama, ini hari kedua di kota Yogyakarta, dan kita lihat antusiasme di kota Yogyakarta ini bagus, potensi-potensinya cukup besar juga, makanya kita tahun ini kembali lagi ke kota Yogyakarta untuk melaksanakan audisi Miss Indonesia,” kata Fajar.

Miss Indonesia 2026 sendiri merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh RCTI untuk menjaring perempuan-perempuan inspiratif dari seluruh Indonesia. Fajar menyebut, setelah Yogayakarta, audisi akan kembali dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 dan 21 Juni 2026 bertempat di Studio MNC Kebon Jeruk Jakarta. 

“Setelah ini kita akan laksanakan audisi di kota selanjutnya di minggu depan, di tanggal 20 dan 21 Juni di kota Jakarta, nanti tempatnya di MNC Studio Kebon Jeruk,” ucap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/611/3224421//audisi_miss_indonesia-RK3j_large.jpg
Cerita Peserta Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Siapkan Mental dan Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/611/3224418//audisi_miss_indonesia-g0o6_large.jpg
Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Peserta Ingin Hapus Rasa Insecure dan Tebarkan Energi Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/611/3224413//miss_indonesia-9mje_large.jpg
Tak Hanya Cantik, Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta Cari Peserta Berbakat hingga Peduli Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/611/3223222//miss_indonesia-maqu_large.jpg
Cantik dan Berbakat, Peserta Miss Indonesia Curi Perhatian di Hari Kedua Audisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/611/3223218//miss_indonesia-VkFu_large.jpg
Miss Indonesia 2026 Cari Talenta Berbakat di Surabaya, Peserta Tampil Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/611/3223217//miss_indonesia-nrpt_large.jpg
Intip Persiapan Audisi Peserta Miss Indonesia 2026 Hari Kedua di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement