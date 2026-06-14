Audisi Miss Indonesia 2026 di Yogyakarta, Antusiasme Peserta Meningkat di Hari Kedua

SLEMAN - Antusiasme Peserta audisi Miss Indonesia 2026 di Kota Yogyakarta meningkat pada hari kedua. Hal itu diungkapkan langsung oleh Eksekutif Produser RCTI, Fajar Kurniawan saat diwawancarai di Grand Sahid Raya & Convention Hotel Yogyakarta yang menjadi lokasi audisi pada Minggu, 14 Juni 2026.

Fajar mengatakan, Yogyakarta sendiri memiliki banyak potensi perempuan berbakat dan berpeluang untuk menjadi Miss Indonesia 2026. Hal tersebut juga yang menjadi alasan audisi Miss Indonesia kembali diadakan di Yogyakarta.

“Kemarin kita sudah lakukan hari pertama, ini hari kedua di kota Yogyakarta, dan kita lihat antusiasme di kota Yogyakarta ini bagus, potensi-potensinya cukup besar juga, makanya kita tahun ini kembali lagi ke kota Yogyakarta untuk melaksanakan audisi Miss Indonesia,” kata Fajar.

Miss Indonesia 2026 sendiri merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh RCTI untuk menjaring perempuan-perempuan inspiratif dari seluruh Indonesia. Fajar menyebut, setelah Yogayakarta, audisi akan kembali dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 dan 21 Juni 2026 bertempat di Studio MNC Kebon Jeruk Jakarta.

“Setelah ini kita akan laksanakan audisi di kota selanjutnya di minggu depan, di tanggal 20 dan 21 Juni di kota Jakarta, nanti tempatnya di MNC Studio Kebon Jeruk,” ucap dia.